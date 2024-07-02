聲夢尖子｜鍾柔美2招讀書竅門從包尾變全班第1　Yumi擬大學讀商科：我唔係學霸

▲ 鍾柔美（Yumi）兼顧事業和學業發展，都能夠全班考第一。

【聲夢小花/鍾柔美/Yumi/聖道迦南書院/DSE/畢業/直資/英中】17歲的「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）日前中學畢業，成績優秀考獲全班第一名，作為應屆DSE考生的她，將於今月17日放榜。但原來Yumi初中的成績不佳，曾試過考包尾，後來鑽研出讀書方法，從包尾考到上第一。

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還有半個月便DSE放榜的Yumi接受新城訪問時，透露自己放榜前有減壓方法，「做自己鍾意做嘅嘢，我鍾意食嘢、去玩，所以考生們都可以適量咁去玩，最緊要係自律。」

既是一位學生，又是一個歌手的Yumi，生活非常忙碌，每天只能睡5至6小時，但在校內考試仍然考第一，她否認自己是「學霸」。她謙虛地說：

我覺得自己唔勁，其實我係因為中學最後一年攞咗第一意義大，純粹想同大家分享我嘅開心，唔係想show off，我真係唔係學霸。

▲ Yumi在校內考獲第一的佳績。(IG圖片)

鍾柔美學歷｜Yumi悟出2招讀書竅門

提到讀書方法，Yumi分享2大讀書竅門第一就是「勤力加努力」，第二就是喜歡寫note，「我諗每個人都有唔同方法，我就鍾意寫嘢多啲，我會齊齊整整寫note，所以會更加入腦，大家都搵啱自己嘅方法。」

講到校內成績非常好，對於DSE放榜心情是否不緊張，她指反而更緊張，「因為我覺得校內嘅成績同出面嘅考試係唔同，校外嘅人同競爭會更加多，所以我唔可以話喺學校拎第一，喺出面就實得啦，我唔可以咁諗，反而更緊張自己會唔會唔得，所以順其自然。」

Yumi坦言希望憑實力升讀大學，談到畢業後的去向，Yumi表示自己會選擇在香港發展，並希望能夠同時兼顧學業和歌手。此外，她透露計劃攻讀商業學，為未來有更多職業選擇：「我想讀business，想留條後路給自己，這行不穩定，如果將來我不再出名，也可做其他想做的事。」

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鍾柔美學歷｜Yumi童星出身

童星出身的鍾柔美，有「小鍾嘉欣」稱號，小時候拍過不少劇集，3年前參加《聲夢傳奇》奪得季軍，以歌手身份正式入行。鍾柔美除了唱歌跳舞很有天份外，成績也相當好，校內考試考獲全班第一。

鍾柔美學歷｜聖道迦南每年學費近2.5萬

鍾柔美就讀位於觀塘區的直資男女英文中學基督教中國佈道會聖道迦南書院（簡稱聖道迦南書院），以「3R」教學理念推廣正向教育，配合學校課程及多元化課外活動，令學生在基督教教育和信仰生活下，成為自主學習、正面又充滿自信的學生。

據李家鳴校長指，學校的「3R」教學理念，即尊重（Respect）、責任感（Responsibility）和抗逆力（Resilience），正是體現學校面對新常態下的重要課題，「特別是Resilience（抗逆力），令學生可應付多變的社會。」

學費方面，據校網資料2023至24年度每年學費$24,600，分10期繳交，每月$2,460。學校預告2025年度會加學費，正在等待教育局批准。

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