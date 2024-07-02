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關鍵基礎設施丨條例只列受規管界別　鄧炳強：若列指明機構或成恐襲目標

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 小時前

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立法會保安事務委員會今日就相關立法框架進行討論。（戴朗希攝）

保安局早前公布《保障關鍵基礎設施（電腦系統）條例草案》的立法框架，涵蓋能源、資訊科技等八大類基礎設施。保安局局長鄧炳強表示，當局不會向外公布哪些機構受到法例規管，只會公布哪個界別需遵守法例，「因為講出來，擔心該機構會成為恐襲的目標，這個是國際標準。

鄧炳強：中小企及一般市民不受影響

立法會保安事務委員會今日就相關立法框架進行討論，鄧炳強稱，絕大部分受規管對象是有規模的大機構，中小企及一般市民不受影響，擬議條例只會要求「關鍵基礎設施營運者」承擔起保護「關鍵電腦系統」的責任，絕不涉及系統內的個人資料和業務內容。

林新強關注傳媒及電台是否納入規管範圍

法律界議員林新強指，文件列出關鍵基礎設施包括在香港提供必要服務的基礎設施，例如通訊和廣播，關注傳媒及電台是否包涵在立例內。

經民聯議員陸瀚民則問到，法例只針對機構而非人員，但其實維護該機構設施通常都要靠人員去維護，他擔心工作人員會覺得只會懲罰機構，就會在工作上掉以輕心，關注當局會否要求機構制訂內部指引，要求操作的人員「孭飛」。

鄧炳強回應指，傳媒及電台是兩類不同的東西，傳媒是個別媒體為事情作出報道，電台則是提供廣播服務，透過大氣電波將訊息傳送給市民，而關鍵基礎設施最主要是視乎相關設施是對社會運作有必要性，「常理告訴我們，電台服務有相關必要性，但如果個別傳媒的電腦系統受到侵擾，是否會構成必要服務受到影響，睇來就未必。」

在個人責任方面，鄧炳強解釋若在政府機構上，因公務員守則中已有責任問責制；在非公營機構中，實務守則中已要求助制訂守則，令個別員工要負上相應責任。

葛珮帆憂慮條例不包含規管政府部門

民建聯議員葛珮帆續指出，條例沒有包含政府內部的系統令人憂慮，指出雖然有公務員實務守則來監管所有公務員的行為，但事實今日見到很多政府部門都做得不夠好。她問到，日後會否對所有政府部門設有保安的評估及審計的要求。

鄧炳強稱，因為政府已有《政府資訊科技保安政策及指引》，要求就資訊保安進行風險評估和審計，「如果只納入法例規管，若做得不好，無理由政府罰款給自己，也沒有有公信力。」

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