婚外情｜有車有樓任碌卡啞忍丈夫出軌1年　人妻1原因欲離婚網民獻計分身家揸26層樓

▲ 人妻表示另一半已經與小三同居，但因為孩子及經濟問題而選擇啞忍。

【出軌/外遇/小三/二奶/離婚/分身家/婚外情】婚姻中另一半出軌，選擇啞忍的，多半是為了孩子或是經濟問題。台灣一名人妻知道丈夫有外遇一年了，選擇啞忍一直留守婚姻，可是人妻最近陷入道德問題正考慮離婚，但又怕面對隨後一連串問題，令她非常糾結並尋求網民意見。有人見狀，分享了自身經歷並指點一個方法，有機會分走前夫一大筆身家。

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丈夫與小三同居但稱會回歸家庭

該名人妻在網上論壇以「老公外遇死性不改怎麼辦」為題發文。她指出，與丈夫育有一名2歲的小孩，而丈夫一年前已出軌了，現在與小三在外同居。人妻指自己雖然是正宮的身份，但丈夫只有在小三不在家的時候，才敢與自己聯絡，而對方也會花言巧語地拖延與自己的關係，

他會回歸家庭，他是愛我的，是小三情緒勒索讓他無法分手諸如此類的垃圾話。

啞忍VS離婚後的生活比較

除此之外，人妻也老實指出不敢離婚很大原因是經濟考量。她透露，雖然丈夫搬出，但他會提供住所、每月的生活費、一輛私家車及無限額的信用卡給兩母子使用。此外，老爺及奶奶偶爾會幫忙照顧小孩，讓自己可以外出做運動有喘息的機會。雖然家庭中沒有了「丈夫」的角色，但其他一切都安好，

覺得不離婚可以存很多錢，日子比較輕鬆。

最近人妻開始考量一個問題，如果為了錢而罔顧婚姻的真諦問題，人妻也怕將來會影響孩子的道德觀。但是，人妻十分害怕離婚後未能維持現在的高品質生活，

離婚，要支付租金、車貸、每個月小孩贍養費跟生活費金額一樣、有托嬰無後援、擺脫這種爛關係。

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網民：用信用卡買多些保值東西

對於人妻的迷茫，不少網民也贊成離婚，但在行動前應該裝備自己及抓一些「籌碼」在手，「黃金開買，然後開賣，開始學投資，多存點，本多忠（最終）勝」、「卡都任你刷了，無論內在還是外在，都先讓自己變得更棒，醫美改善外表，多上進修課程，同時他外遇證據也要搜集，找到高薪工作再一腳踢開ATM，離婚後再索討小孩的撫養費。」

過來人分享離婚獲26層樓揸手

有過來人更以父母的經歷勸阻人妻切勿衝動行事，「看男方有沒有錢，我媽在我國小就發現了，撐到我高中才離婚，媽媽拿到一間房子跟店面，3個小孩一人8間房。」

此外，也有一些網民認為離婚只會「益咗小三」，所以要同對方「鬥長命」及「鬥演技」，「不離婚，變相折磨小三」、「自己的賢慧，跟他說你願意跟他再一起努力看看，你願意給他一些時間跟小三分開，讓他覺得你大度，他內心只要更覺得對不起你，你能拿到的錢或是其他可能更多！」

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