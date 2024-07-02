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海關戰線丨學友順利完成高難度挑戰　霆鋒大讚前輩專業用心

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 3 小時前

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《海關戰線》張學友

好一陣子沒有演電影的張學友，在《海關戰線》應付連場文戲外，還要來個體能挑戰，擔任動作指導的霆鋒，為他度身設計了好些動作演出。

雖然動作戲向來並非學友的專長，但他還是超額完成，邱禮濤導演和霆鋒皆滿意收貨，而經歷連場久違了的動作演出後，學友卻自動報案的說：「我已經跟玲姐（化妝師）講，我以後都係拍番喜劇好啲！」

海關戰線丨謝霆鋒拍戲受傷醫足一個月　林嘉欣練槍豪發百彈

《海關戰線》張學友

霆鋒大讚學友專業
 
首天入組的學友狀態甚勇，在邱導演和霆鋒安排下，第一場便要拍攝槍戰，為了應付這場戲，他特別請教駐場的槍械和爆破老師，了解開槍、揸槍和走位等動作，且埋位前還特地跟動作指導來回練習，以備正式演出時確保安全和演出水準，霆鋒看在眼裡也不禁稱讚前輩的專業和用心，他說：「學友哥的動作其實也很敏捷，你看他跪低，再爬起身開槍的連環動作很爽，只是他不像我們經常拍打戲般，所以一定要warm up，但很快上手。」
 
拍攝當天氣溫熾熱，學友既要穿上整套海關制服，由於仍在疫情期間，排練時學友還戴上口罩，所以份外吃力，需要不時飲水降温以免中暑，幸好正式拍攝時仍保持良好狀態，反而學友對自己演出嚴謹，每拍完一take便急忙問霆鋒和導演，自己的表現如何？可有甚麽改善？是否達標等？

《海關戰線》張學友與邱禮濤。

而霆鋒作弄學友說：「不用擔心，將你的動作加快三格（所指影片的速度）便沒問題了！」學友聽罷像鬆一口氣的回答說：「可以加快三格？不過我以後都是拍喜劇好些，輕鬆得多！」

事後，霆鋒指學友的動作步伐沒問題的，只是他要求太高而已，邱導演亦滿意收貨，一直站在機器組旁邊「睇戲」的衛詩雅，現場直擊學友哥的身手後也說：「嘩！學友哥動作真的敏捷，尤其剛才要在火焰前奔跑，加上現場爆破氣氛，看得我很緊張。我也得做好鍛練和準備功夫，應付之後的槍戰演出！」

《海關戰線》張學友

角色黑暗面難度高

今次拍《海關戰線》的文戲和武戲都很平均，學友表示兩者都極具挑戰性，慶幸遇上的兩位專業對手霆鋒和林嘉欣，讓他很快投入和完成每一場戲。

學友說：「打打殺殺當然落在霆鋒身上啦，但他這位動作指導真的很稱職，很有心思的設計和指導我每個動作演出，讓我覺得自己真的身手不賴；至於合作無間的嘉欣，繼續很有默契，自己有好幾場內心戲的演繹，也要花了些時間情緒醖釀的配合，因為戲中的角色是一個比較黑暗面的人，對我而言是一次高難度挑戰，當完成一刻，很滿足和鬆一口氣！」

《海關戰線》張學友

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