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侵犯私隱｜汽車公司擅取運輸署紀錄作直接促銷　違私隱條例4罪罰款1萬元

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 5 小時前

最後更新： 1 小時前

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一間汽車公司被判直接促銷罪成，私隱專員表示歡迎裁決。（資料圖片）

意鋰駿汽車有限公司在未獲兩名當事人的同意下，從運輸署紀錄取得他們的個人資料，發出直接促銷訊息。今日（2日）於東區裁判法院承認違反4項《個人資料（私隱）條例》，每項控罪分別被判罰款2,500元，合共罰款1萬元。

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個人資料私隱專員鍾麗玲歡迎法庭裁決，指資料使用者擬進行任何產品或服務類別的直接促銷前，必須先獲得資料當事人同意；在首次使用他人的個人資料作直接促銷時，亦應告知對方有權在不收費的情況下，要求停止使用其個人資料，否則便可能要負上刑事責任。

根據案情，涉案公司於去年11月在未有採取所須步驟通知兩名當事人及取得同意下，從運輸署紀錄取得他們的個人資料，並發出直接促銷訊息；亦在首次使用兩名當事人的個人資料作直接促銷時，未有告知他們有權在不收費的情況下，要求停止使用其個人資料。

兩名當事人收到載有英文名及住址的促銷信件後，曾致電涉事公司查詢，獲告知是透過運輸署紀錄獲得資料，遂向私隱專員公署投訴。公署初步處理後，認為事件可能涉及違反《私隱條例》直接促銷的要求，故將個案轉介警方作刑事調查及考慮起訴。警方於今年4月落案起訴涉案公司違反《私隱條例》第35C(1)條及第35F(1)條的4項控罪。

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責任編輯：梁薾心

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