侵犯私隱｜汽車公司擅取運輸署紀錄作直接促銷　4罪成罰款1萬元

▲ 一間汽車公司被判直接促銷罪成，私隱專員表示歡迎裁決。（資料圖片）

東區裁判法院今日（2日）在意鋰駿汽車有限公司認罪下，裁定其4項違反《個人資料（私隱）條例》直接促銷的罪行罪名成立。裁判法院就每項控罪分別判處罰款2,500元，該公司共被判罰款1萬元。個人資料私隱專員鍾麗玲歡迎法庭裁決。

警方於4月落案起訴意鋰駿汽車有限公司違反《私隱條例》第35C(1)條及第35F(1)條的4項控罪，該公司今日認罪。根據案情，該公司於去年11月在未有採取所須步驟通知兩名當事人及取得他們的同意下，從運輸署紀錄取得當事人的個人資料，並向他們分別發出直接促銷訊息；亦在首次使用兩名當事人的個人資料作直接促銷時，未有分別告知他們有權要求公司在不收費情況下，停止使用其個人資料。

私隱專員指出，不論個人或機構，資料使用者擬進行任何產品或服務類別的直接促銷前，必須先獲得資料當事人同意，方可使用其個人資料作直接促銷。此外，在首次使用他人的個人資料作直接促銷時，亦應告知當事人他有權在不收費的情況下，要求停止在直接促銷中使用當事人的個人資料，否則資料使用者便可能要負上刑事責任。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】

責任編輯：梁薾心