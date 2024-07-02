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猴疱疹病毒 ︱衞生署：4月確診猴B病毒男病人情況嚴重　 昏迷及需使用呼吸機

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 小時前

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感染猴B病毒的男子仍然危殆。(資料圖片)

本港於4月出現首宗人類感染B病毒，即是猴疱疹病毒的個案，患者是一名37歲男子，於仁濟醫院深切治療部留醫，情況危殆。

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衞生署最新一期月刊《傳染病直擊》中披露，該名病人過往健康良好，起初出現發燒、鼻塞症狀和右上眼瞼腫脹，3月21日因發燒、體力下降經急診室入院，意識水平呈下降跡象。

由於患者病情進一步惡化，他被轉入深切治療部，需要接受氣管切開術、以及使用呼吸機，其腦脊髓液樣本於3月22日被檢測出B病毒呈陽性。他一直處於昏迷狀態，病情仍然嚴重。

根據資料，該名病人於今年2月下旬曾到訪金山郊野公園，期間曾接觸野生猴子，並曾被猴子襲擊受傷。流行病學調查仍在進行中。

本港首5個月分別錄11-29宗食肉菌個案

另外，當局亦公布，於日本出現爆發的A型鏈球菌感染(亦稱為食肉菌)，於今年首5個月錄得11至29宗，而疫情前的幾個月，則分別錄得5-39宗。防護中心認為，食肉菌病例的增加，可能與2023年夏季，日本放寬防疫措施有關。

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