鮮魚行前校長｜拯救名校垃圾學生成會計師　梁紀昌金句鼓勵：我最自豪助基層學生成材

▲ 梁紀昌退休9年，卻仍然心繫香港教育，經常出席講座談育兒之道。

【鮮魚行學校/校長專訪/梁紀昌/退休/殺校/救校】隨著年代的遠去，很多人都忘記了這個教育界人物——梁紀昌。當年他力挽狂瀾聯同全校師生救校，令鮮魚行學校逃過兩次被殺校的命運，一班基層學生能夠繼續有書讀。當年不少窮學生已長大成人，貢獻社會事業有成，工餘時找校長飲茶閒話家常。回望半生，梁紀昌坦言盡力救校已沒遺憾，現退下火線弄孫為樂，縱然退休9年，但一說到教育，梁紀昌仍滔滔不絕，連環爆出金句，心繫香港教育與一班學生。

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梁紀昌從事教育39年，1976年9月入職小學教師，1982年1月入職教育署直至2002年8月，9月轉職鮮魚行學校擔任一校之首，直2015年退休。他接受TOPick記者訪問時點評教育界，對於出生率逐年下降殺校潮又重臨，他感觸良多。

無可避免的社會趨勢，惟有整合學校淘汰辦學效能低的學校。

他指應該從兩個層面去了解一間學校，第一，看看校長有沒有辦學理念；第二，看看老師的教學熱誠度是否足夠。

被殺校的學生多來自基層

作為一間學校存在與否，應要看其教學質素。當年鮮魚行擬被殺校的時候，梁紀昌申請「特別視學」，叫一些專業的督學隊伍來看看學校的辦學質素、老師的教學方法、學生的歸屬感強或弱等，以較專業的角度去決定一間學校應否存在。「所謂收生不足的學校，學生多數來自基層，而基層學生的成績跟名校或中產家庭學生是不能相比，但也不能否定學校的教育價值。」

▲ 梁紀昌當年帶領學生家長及老師，救校兩次。（陳慧安攝）

「梁紀昌式金句」鼓勵學生發奮

梁紀昌認為師生關係有助提升學生的成績，「舉個例子：他英文本來不是那麼好，但英文老師很關心、很鼓勵他，自然就用心去學，如果學生數學很厲害，但老師教學一般，很兇惡或者不體諒，一做錯就罵了，自然會對這個老師沒有好感，慢慢就放棄對這科學習的興趣。」他續說：

作為老師一定要提升學生的學習動機，讓學生覺得學習是有成功感。

梁紀昌當年會盡量利用早會，以講故事形式去鼓勵學生，「你是有用的人，你是值得，你是有價值的人，不要自暴自棄，當年我用幾句金句跟學生說，如果你成績差的話你甘不甘心，很多學生說『我不甘心』，你不甘心的話，就要用心讀書，用什麼方法呢？每個人的方法不同，用自己認為有效的方法，當你覺得自己有方法不行的話，你要請教老師或者請教同學，自然會找到適合你的方法去學習。」

▲ 梁紀昌退休後，為講座任嘉賓。（受訪者提供）

窮學生為媽媽奮鬥

鮮魚行學生多來自基層及破碎家庭，他憶起一個學生的媽媽被親戚指她「剋夫命」，「我就跟學生說，請你用心讀書，為你媽媽爭氣，不要被人看扁，於是激發他上進心，因為他讀書不是為了自己，是為媽媽爭氣。」但最後這番說話並沒有激勵到該學生，他會考只得3分，當踏入社會後每份工作都做不長，他才想起梁校長這一番說話，拼命讀書進入理工大學，進修金融電子科，研究虛擬貨幣。」

他媽媽很感謝我，因為我這番說話，改變了他的兒子，現在該學生逢過節都一定會送禮物給我，中秋節送月餅、端午節送糉、冬至的時候送了海味給我，多謝我當年怎樣幫他。

▲ 學生過時過節，揸車送禮給梁紀昌答謝對方教導。（受訪者提供）

拯救被名校退貨的垃圾班學生

梁紀昌憶起當年鮮魚行收很多插班生，簡稱「名校退貨」，名校其實有一、兩班俗稱的「垃圾班」。「有一日在名校就讀『垃圾班』的家長帶兒子來見我，希望我收他，因為他對學習已經沒有興趣，我收了他後整個人脫胎換骨，為什麼呢？因為我給他很多機會參加課外活動，英語話劇、合唱團和舞蹈重建他的信心，因為在名校如果成績差，任何課外活動都沒份兒，變成浪費了他。」該名學生讀到小六升中時，獲派聖芳濟中學，後來去澳洲升學，成為一名會計師。

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人生中最自豪助學生成材

梁紀昌提到人生中做過最自豪的事：

我幫到很多學生，正常來說他們是很難成材的，但是我幫到他們成材。

有學生想去外國留學，梁紀昌幫他們籌款，「我在任的時候大約有5、6個同學，我幫助他們到美國交流，其中有一個竟然在美國直升上大學，後來回到港大讀完博士。」如今那些學生已踏入社會工作，梁紀昌就是如此激勵了大批學生，成為社會棟樑。

作為教育工作者，最大的回報不是薪金，而是學生日後有成就回來多謝你。

梁紀昌自幼家境不佳，窮到無錢開飯，甚至乎要停學返工賺錢。打慣逆境波的他，對於現在讀書已經不是為了脫貧，他指家長可以從蘇軾的《腹有詩書氣自華》來教導小朋友，女生讀得多書氣質昇華更漂亮，才能引起人注意；男生讀書更有才華，男生吸引女生不需要英俊，而是才華。

對於現今的家長都追捧名校，他說：「所有的名校是有歷史的因素，有些過百年歷史，畢業生的網絡很強，對學生將來工作是比較方便，所以很多家長就趨之若鶩。」

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選校應從兩方考量

梁紀昌指家長為小朋友選校可以從兩方面考量，第一是安全感，老師很關愛，朋輩之間不會欺凌，就算有欺凌事件，老師可以很適當地處理，如果學生對學校有安全感，自然會有歸屬感。第二歸屬感，他覺得以身為這間學校的學生為榮，成績就不會差，甚至參加課外活動都很拼命為校增光，，頂尖的名校在外比賽都很大聲，因為他以身為這間學校的學生為榮。

不過最重要都是，小朋友進不了名校，去到普通學校家長也不要每天看不順眼，會影響小朋友讀書的情緒，

因為他覺得我讀得好都沒用，媽媽都說這間學校不好，這樣的話可以自斷雙臂成績就不會好。

▲ 梁紀昌用幾句金句鼓勵學生發奮。(陳慧安攝)

梁紀昌：教育一定要變

現今是AI年代，梁紀昌表示「教育一定要變」，因AI可以幫助學生自學，不需要依賴老師，變相教學時間減少，可抽多一點時間了解每個學生的特性，引導他們發展，「例如發覺學生有很強的好奇心，可以引導到科學方面發展；假如這個學生很有同情心、愛心，可引導他向環保方面發展，假如他對於說話有興趣，就引導至語文方面發展。」還有多做品德教育或者情緒教育，因為小朋友成長過程中，最大困擾是同學和父母之間的關係，輔導他叫「學做人」。

梁紀昌雖然年屆69歲，但對於教育仍然高瞻遠矚，他最近擔任葛量洪校友會黃埔學校校監，退而不休為教育出力，他引述「AI教父」黃仁勳指下個年代是「生命科學」年代，他指教育如是，「生命科學」就是令人健康長壽，不要有什麼感冒、病毒影響到小朋友成長，或者有基因突變，如果說下一個教育浪潮的話，就是生命科學。

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