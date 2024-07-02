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十優港姐丨麥明詩遇偶像林峯主動集郵　Louisa變迷妹：從小就看峯哥的劇【多圖】

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 44 分鐘前

最後更新： 12 分鐘前

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原來林峯係Louisa兒時偶像！

TVB助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲早前迎來65歲生日，生日前夕一眾藝人為樂小姐開慶生派對，林峯、佘詩曼、吳卓羲、陳山聰、胡定欣等均有到賀，近日憑《九龍城寨之圍城》再度爆紅的林峯成為眾人「集郵」對象！

當晚麥明詩攜同丈夫盛勁為出席生日P，事後更上載跟男神林峯的合照，當中她寫道：「林峯大哥好帥超nice，我從小就看峯哥的劇了！昨晚在活動遇到他，我小鹿亂撞。九龍城寨超好看，他的人超級超級和藹可親。」

十優港姐丨麥明詩晒「老公視角」冧爆樣　與盛勁為馬爾代夫度蜜月勁甜蜜

麥明詩分享跟林峯的合照！（小紅書截圖）

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著貼身衣大送「波餅」

或許遇上兒時偶像太開心之故，合照時麥明詩一時忘形向林峯「送波餅」，看來有點微醺的林峯很清醒，選擇搭著身旁胡鴻鈞肩膊，避嫌之餘又保持「舒服」的距離，峯少很有紳士風度。

有「十優港姐」之稱的港姐冠軍麥明詩，近年轉行做顧問公司OL，升呢人妻的她依然有一班男粉絲，故不時社交網分享生活點滴，當中包括水着照，大派福利。

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