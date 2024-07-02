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違規操作｜7.1維港無牌放無人機　內地工程師認罪還押候判

社會

撰文： 梁錦麟

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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內地工程師於回歸紀念日，無牌操控無人機，今承認4罪還押候判。資料圖片

32歲內地男工程師於昨(1日)日回歸紀念日，涉於灣仔渡輪碼頭外，在未有許可下操作小型無人機於維港上飛行，且沒有保持無人機在視線範圍內。涉案內地工程師今（2日）於東區裁判法院承認4項未有遵從操作小型無人機進行飛行的基本規定罪，還押至7月16日判刑，以待索取背景報告。

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男被告吳永健（32歲），報稱工程師，控罪書顯示持有護照，今承認4項未有遵從操作小型無人機進行飛行的基本規定罪。控罪指，被告於2024年7月1日，在香港灣仔渡輪碼頭外作為1名遙控駕駛員，操作小型無人機進行兩度飛行，其間該小型無人機在未有許可下於限制飛行區內，即維多利亞港飛行，以及被告沒有將該小型無人機保持在視線內。

案情指，有警員於7月1日早上，發現被告操作一部小型無人機在灣仔渡輪碼頭外的維港上空盤旋，隨後拘捕被告。警方經調查後發現，該小型無人機並未有註冊，被告亦未有在民航局處處長許可下，在限制飛行區飛行了12分鐘，而且未有將該小型無人機保持在視線內。

被告在警誡下承認在未經許可的情況下在限制飛行區駕駛無人機，以及無人機應用程式曾發出警告，稱該無人機在限制飛行區飛行。

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