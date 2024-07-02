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星二代學校︱姚瑩瑩慶祝13歲仔生日　母兼父職培育小泳將文武雙全

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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姚瑩瑩慶祝13歲仔生日，母兼父職培育小泳將文武雙全。

【新加坡國際學校/一條龍私校/私立名校/星二代/IB/姚瑩瑩】52歲姚瑩瑩在TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演「Helen姐」一角成功入屋，多年來一直母兼父職照顧兒子梁淦賢（Evan），悉心栽培成為文武雙全小才子。最近，姚瑩瑩在社交網貼與兒子慶祝生日的照片，轉眼間Evan已13歲大，臉蛋更愈大愈似媽媽！

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姚瑩瑩從不缺席兒子的活動。（IG圖片）

星二代學校︱文武雙全小飛魚

姚瑩瑩近日在IG發佈與兒子慶祝生日的照片，溫馨寫道︰「你生命中的里程碑帶給我快樂；你今天已經是青少年了，但你永遠是我的寶貝男孩。 13歲生日快樂。」

照片可見，13歲的Evan臉蛋愈大愈似媽媽，笑容一致。壽星仔身穿恤衫斜布褲，文質彬彬，他靠在媽媽身旁合照時，身高已貼近170cm的姚瑩瑩，相信游泳為他帶來了修長的身形。姚瑩瑩更為兒子度身訂造了一個游泳主題的蛋糕，蛋糕上有Evan的Q版泳裝look和獎盃，還寫上「Swimming competition」及備有13支金色蠟燭祝賀。

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星二代學校︱游泳鍛鍊強健體魄

2011年，姚瑩瑩為拍拖8年的圈外男友誕下兒子Evan，多年來一直母兼父職。她曾向傳媒透露，兒子2歲多時患上特發性血小板減少性紫癜（簡稱ITP），身體抵抗力攻擊自身血小板，血小板數字劇減，稍有碰撞便有機會流血不止而有生命危險。因此瑩瑩希望兒子鍛鍊強健體魄，增強免疫力。

而Evan在媽媽培育下，在游泳方面亦相當出色，曾奪得不少獎項，是一位「小飛魚」；此外，Evan也有參與朗誦，並曾在香港學校英文朗誦節奪得優良獎及優勝者錦旗，非常叻仔。

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星二代學校︱新加坡國際學校受星二代歡迎

姚瑩瑩從小學至中學都安排Evan入讀新加坡國際學校，該校的教育制度相對其他國際學校嚴謹，並有不少學習中文的機會，以簡體字教中文，吸引不少星爸媽報讀，包括陳豪與陳茵媺的子女、吳鎮宇的兒子吳費曼、趙薇的女兒小四月、任達華和琦琦的女兒任晴佳、任賢齊一對子女Rati和Cody等。

據學校官網資料顯示，新加坡國際學校小學部全年學費為$149,700，中學部則收$193,100，而中五及中六IB預科課程，全年學費更高達$235,700。

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