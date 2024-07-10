島嶼協奏曲︱鄧麗欣演美術老師有啟發　Stanley與劇中角色同樣面對陰影　

▲ 鄧麗欣、邱士縉、何洛瑤、毛曄穎主演ViuTV劇集《島嶼協奏曲》，早前在TOPick專訪中暢談拍攝難忘事。

每一個年齡的女性也會遇上不同的問題，《島嶼協奏曲》中的故事又會否是你們、身邊人的寫照？

ViuTV新劇《島嶼協奏曲》的主要演員鄧麗欣（Stephy）、邱士縉（Stanley）、毛曄穎（Wing）、何洛瑤（Sica）早前一同接受TOPick專訪，分享拍攝期間的難忘事！

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▲ 《島嶼協奏曲》

Stephy從角色有啟發

Stephy在劇中演美術老師Yvonne，而Yvonne的台灣籍媽媽、過往與她拍拖10多年的前男友，同樣對她的美術不認同，由於在香港得不到想要的，就到台北的技術學院任美術科老師。可惜，校方不與她續約，由於她不想回港，就要出動「假結婚」讓自己可留在台灣。

Stephy從角色也有所啟發，說：「不一定要聽別人說你應該要做什麼，應該是要順從著自己想做、做得好的事。我應該接下來有新歌，在想著是什麼類別、應該說甚麼，粉絲一定想聽情歌，但自己那麼長時間沒有出歌，也會想做未做過的歌曲類型。」

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Stanley寫信予劇中老婆

Stanley形容角色Leo是小男人，與演潛水教練Lydia的Wing在劇中是兩夫婦，二人從香港移居綠島經營潛水店。

他透露以Leo的角度寫了一封信予Lydia，他解釋：「因為角色可表達情感的篇幅不是很多，較多是擔任調停角色、與居民溝通聯絡，Leo一定是有很多說話很想向Lydia說，但有時就是有口難言。我覺得寫信是很有幫助的，可更立體地知道角色為劇集帶來的生命。」

▲ 邱士縉（Stanley）、毛曄穎（Wing）在劇中演一對夫妻。（劇照）

Sica鍾情香港男生

Sica演的Faye就抱著在台灣重新開始的想法，於台灣開展徵婚、睇樓旅程，兼為7歲的兒子找一個爸爸。在劇中有4次徵婚的她，笑言現實中的自己不抗拒徵婚，並說：「對方的年齡與我差不多就最好，純粹是想體驗一下過程，現時也可以開始。」

在戲中「畀仔圍」的Sica稱台灣男生普遍是比較幽默，認為做朋友是不錯，但始終也是喜歡香港男生。

▲ Sica笑言現實中的自己不抗拒徵婚。（劇照）

台灣拍攝難忘事

一眾演員在拍攝時於台灣逗留差不多一個月，相信也有不少難忘事，茹素的Stephy自揭一直很期待台灣的便當，並指劇情在台北市發生，可惜地沒有太大的高低起伏。

Stanley就把握在不用拍攝的時間在綠島潛水，又回味著每晚所看到的流星，笑言自己當時有唱著F4的《流星雨》呢！他在綠島拍攝期間需以電動電單車代步，故曝露在陽光下的時間也比較長，他對當地女生穿著三點式在街頭出現甚為「回味」，當刻認為車速是相當合適。

Wing趁機投訴劇中老公Stanley，她指「老公」未有慰問在船上嘔吐的她，稱對方只掛著用手機拍片。Wing同時大讚Stanley是在任何情況下也不會嘔吐，Stanley回應：「我都唔知你哋嘔咩。」

▲ 《島嶼協奏曲》

至於Sica的難忘位就相當特別，她回憶道：「我在台北時是自己住一間房，電視在晚上時會無故地開啟、床會跳來跳去，又有怪聲出現。我覺得換房很花時間，不如把時間用來休息、看劇本。直至有一晚出現持續3、4分鐘的鑽門聲，心想有人要把我分屍。」

她稱當時把事情通知經理人，指如她被殺掉的話，就把她將推出的MV變成黑白色。最終，住在隔壁的阿Gi（樊沛珈）覺得職員是鑽門的人，是在晚上11時多拆掉隔壁房的門。

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面對陰影

Leo因一次考牌溺水而蒙上陰影，Stanley承認自己也有需要面對的陰影，他稱自己以往不敢近距離看著粉絲：「因為我一出道時面對不同的攻擊，如：認為我沒有資格加入MIRROR。又或者我派卡片時，他們會避開、不看著我，令我大感傷害。」

他指女朋友Alina曾稱：「點解你成晚（演唱會）都見我唔到？」他選擇自己會看著中後方的觀眾，並說：「我會覺得觀眾看著我，即使不是看著我。」幸好，粉絲的力量拉了Stanley一把，讓他現時開始敢於看著粉絲。

Sica則對沒有安全帶的設施大呼怕怕，她說：「未知的事情令我有莫名的恐懼，從而拖延自己的行動。要克服陰影或恐懼，就是實質地想像接下來會發生什麼事，想著不好的事，就會有勇氣了！」

▲ 《島嶼協奏曲》

Stephy：

Hair: Ritz Lam@myös

Makeup: Cyrus Lee

Wardrobe: @mrselfportrait

Styling: @queenie_yu #qystyling

Stanley：

Wardrobe & Shoes：Zegna

Stylist: PIPA Creative

Make up: Mon Cheng

Hair: Seiko@HairCulture

Wing：

Wardrobe: 美華氏

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