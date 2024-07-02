學童情緒｜睡眠問題會加劇青少年抑鬱症症狀 心理學家分享4招改善睡眠

▲ 睡眠問題會加劇了青少年抑鬱症的症狀。

抑鬱症對青少年的睡眠產生負面影響。患者可能在晚上難以入睡。他們的大腦可能充滿了負面的思緒和憂慮，使放鬆和入睡變得困難。此外，抑鬱症可能導致睡眠中斷，使青少年在夜間多次醒來，無法保持持續的深度睡眠。他們可能在清晨醒來而無法再入睡，使他們感到疲憊、情緒低落和無精打采，增加了抑鬱情緒的負擔。

睡眠問題會加劇了青少年抑鬱症的症狀，造成一個負面的循環。青少年抑鬱症的治療需要綜合地考慮到睡眠問題。透過改善睡眠環境和培養良好的睡眠習慣，對於緩解青少年抑鬱症症狀會有幫助。

即睇不同年齡層的睡眠時間：

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研究指出，青少年提早睡覺時間，甚或延長睡眠時間能舒緩抑鬱症狀。改善睡眠的方法，包括創造安靜、黑暗和涼爽的睡眠環境。建立放鬆的睡前儀式，如深呼吸、冥想和輕柔運動。限制咖啡因和糖分攝入。培養良好的睡眠習慣，如避免在床上閱讀或用手機，亦避免在睡前進行劇烈運動。如未能入睡，也可以輕輕告訴自己，躺在床上的目的是為了休息，而非強迫自己入睡，心態順其自然即可。改善睡眠質量需要時間和堅持，如有需要建議尋求專業人士的協助。

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