DSE︱中學校長會批優化中史科未經諮詢不可取　連鎮邦：需考慮釋出課時後安排

▲ 中學校長會執委會斥教育局事前未有就中史科優化方案廣泛諮詢學界、推行倉卒，做法「不可取」。（資料圖片）

教育局早前公布多個高中選修科優化方案，中學校長會執委會表示，樂見教育局精簡中學文憑試（DSE）課程，但斥局方事前未有就中史科優化方案廣泛諮詢學界、推行倉卒，做法「不可取」。主席連鎮邦亦稱，理解需「與時並進」優化高中課程，但需考慮釋出課時後的整體安排，如圖書館承載量，盼局方加強諮詢學界意見，並提出切實可行的「整全優化」。本報正向教育局、考評局查詢。

2026年DSE起，容許中史科考生選擇只考卷一、不應考卷二，最高仍可考獲第5級成績；優化方案最快於2024/25學年在中五實施。中學校長會執委會今（2日）於網站撰文，就優化方案提出意見。會方引述教育局通函指，中史科優化方案只在「課程發展議會─香港考試及評核局中國歷史委員會」提出，經「香港中學文憑考試中國歷史科科目委員會」及「課程發展議會─個人、社會及人文教育委員會」通過，但局方並無舉辦簡介會、藉問卷收集及諮詢前線教師、相關專業團體意見，以致許多教師在接獲通函之際才得悉有關消息、「感到驚訝」，形容做法「不可取」。會方亦認為，前線教師最瞭解落實課程的困難、學生學習的反應，故對局方忽視教師意見感到「難以理解」。

會方亦指，局方在學生開始修讀課程後，才提出課程修訂的做法「不常見、極不可取」，若有學校將必修與選修課程同步教授，或將部分選修課程合併於必修部分一併教授，擔心「突如其來」提出修訂，會打亂教師施教安排，並影響學生學習。

方案容許考生不應考原佔中史科3成分數、涉及6個單元的卷二「歷史專題」部分。中學校長會主席連鎮邦回覆本報指，同意優化方案可為學生提供多一個選擇，但當中釋出3成課時，而整個高中課程涉及19個選修科，若課程更新後各科均釋出課時，所有學生要到圖書館（自修），學校需考慮實際情況及安排，如圖書館承載量，故需「與時並進、整全優化」課程，「不應從個別一科出發，應看整個藍圖是怎樣」。

針對經濟科優化方案，會方則表示，雖然局方將舉辦簡介會及設問卷收集學校對優化措施的意見，但未知目的是為制定支援措施，還是會在收集意見後提出修訂方案，但認為修訂擬於2025/26學年於中四推行，安排「較合理」。

記者：梁凱婷

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