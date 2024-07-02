DSE︱中學校長會批優化中史科未經諮詢不可取 連鎮邦：需考慮釋出課時後安排
撰文： 梁凱婷
發布時間： 1 小時前
最後更新： 1 小時前
教育局早前公布多個高中選修科優化方案，中學校長會執委會表示，樂見教育局精簡中學文憑試（DSE）課程，但斥局方事前未有就中史科優化方案廣泛諮詢學界、推行倉卒，做法「不可取」。主席連鎮邦亦稱，理解需「與時並進」優化高中課程，但需考慮釋出課時後的整體安排，如圖書館承載量，盼局方加強諮詢學界意見，並提出切實可行的「整全優化」。本報正向教育局、考評局查詢。
2026年DSE起，容許中史科考生選擇只考卷一、不應考卷二，最高仍可考獲第5級成績；優化方案最快於2024/25學年在中五實施。中學校長會執委會今（2日）於網站撰文，就優化方案提出意見。會方引述教育局通函指，中史科優化方案只在「課程發展議會─香港考試及評核局中國歷史委員會」提出，經「香港中學文憑考試中國歷史科科目委員會」及「課程發展議會─個人、社會及人文教育委員會」通過，但局方並無舉辦簡介會、藉問卷收集及諮詢前線教師、相關專業團體意見，以致許多教師在接獲通函之際才得悉有關消息、「感到驚訝」，形容做法「不可取」。會方亦認為，前線教師最瞭解落實課程的困難、學生學習的反應，故對局方忽視教師意見感到「難以理解」。
會方亦指，局方在學生開始修讀課程後，才提出課程修訂的做法「不常見、極不可取」，若有學校將必修與選修課程同步教授，或將部分選修課程合併於必修部分一併教授，擔心「突如其來」提出修訂，會打亂教師施教安排，並影響學生學習。
方案容許考生不應考原佔中史科3成分數、涉及6個單元的卷二「歷史專題」部分。中學校長會主席連鎮邦回覆本報指，同意優化方案可為學生提供多一個選擇，但當中釋出3成課時，而整個高中課程涉及19個選修科，若課程更新後各科均釋出課時，所有學生要到圖書館（自修），學校需考慮實際情況及安排，如圖書館承載量，故需「與時並進、整全優化」課程，「不應從個別一科出發，應看整個藍圖是怎樣」。
針對經濟科優化方案，會方則表示，雖然局方將舉辦簡介會及設問卷收集學校對優化措施的意見，但未知目的是為制定支援措施，還是會在收集意見後提出修訂方案，但認為修訂擬於2025/26學年於中四推行，安排「較合理」。
記者：梁凱婷
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