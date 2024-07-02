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升中派位｜升中統一派位下周放榜　東區中學「君子協定」不收同區叩門生

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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升中統一派位將於下周二放榜，惟東區中學傳出有「君子協定」，各校盡量不收同區的叩門學生。（iStock圖片）

【升中派位/中一派位/中學統一派位/中一叩門】升中統一派位將於下周二（9日）放榜，不少小六家長已著手準備「叩門」事宜，有人預計若子女派位結果不理想，向同區心儀學校盡最後努力，惟近日有教育界人士在網上流傳，東區有「君子協定」，中學校長之間已有共識，盡量不收同區的叩門學生。不過有網民認為，「咁對學生好唔公平」。

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尚有一星期，教育局將公布升中統一派位結果，家長和學生須於7月11日至12日辦理中一註冊，學生亦須於7月16日參加中一入學前香港學科測驗。但根據當局的派位機制，統一派位很大程度是靠運氣，很難保證成績好，就入到心儀的學校，故每年均有家長為子女四周奔波，向本身屬意的學校「叩門」。

升中派位叩門｜東區沙田均有「君子協定」

然而，近日有人在網上流傳，東區的學校今年有「君子協定」，中學校長之間早已有共識，盡量不收同區的中一叩門學生。TOPick翻查有關教育的討論區，亦發現有傳沙田區同樣有「君子協定」。事實上，各區各校的情況不同，難以一概而論，家長應先了解各區是否存在同樣的協定，而制定「叩門」的準備。

升中派位叩門｜網民：唔搶學生減低行政負擔

不少網民認為，有個別區分的中學設有「君子協定」，做法顯然不公平，「咁對學生好唔公平啫！唔好彩派衰咗都唔可以靠實力叩門返自己banding（等級）嘅學校」、「據聞早幾年沙田及將軍澳都有此協定，不知是否仍存在」。

有持中立意見的網民分析，「君子協定」目的是「唔搶學生，減低行政負擔，維持區內學生平均平衡」、「你B1A（Band1A）成績去考，睇下佢（學校）仲做唔做君子？」；亦有聲稱是叩門過來人的網民表示，「我小朋友早幾年升小，大抽獎（統一派位）衰咗，同校網叩門都有offer（學位）」。

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