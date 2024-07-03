超市大搜查丨《LDK》比拼18款保濕化妝水　5款奪A級高效保濕最平$74

【LDK／保濕化妝水／化妝水／保濕／美妝／超市大搜查】不少女士在化妝時都會用上保濕化妝水，為肌膚進行保濕、保持角質水分。日本雜誌《LDK the Beauty》近日以3大標準評測18款保濕化妝水，比較各款產品的保濕力、成分和使用感，並挑選出保濕力最好的款式，當中包括KOSÉ、SHISEIDO、SANA豆乳美肌等人氣品牌，其中一款獲高評分僅售1,540日圓（約74港元），大家不妨在各大店舖、網上或遊日時趁機入手。

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3大標準評測保濕化妝水

《LDK》指出，就算夏季天氣潮濕，皮膚也容易因為長期吹冷氣而變得乾燥，故此夏天也要為皮膚進行保濕，避免出現乾燥甩皮、乾裂等情況。《LDK》以3大標準評測各款保濕化妝水：

保濕力： 在多名受測者手臂上塗上產品，靜待一段時間後使用專業儀器測量皮膚水分含量，並進行前後對比。

在多名受測者手臂上塗上產品，靜待一段時間後使用專業儀器測量皮膚水分含量，並進行前後對比。 成分： 由專業化妝品研究員檢查產品標籤，針對保濕成分和活性成分進行評分。

由專業化妝品研究員檢查產品標籤，針對保濕成分和活性成分進行評分。 使用感：由多名受測者實際使用產品，並對產品使用難易度、塗抹感受、皮膚狀態等多方面進行評分。

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超市大搜查｜日雜《LDK》比拼10款多合一日霜啫哩 5款A級高效保濕防UV最平$42

18款保濕化妝水

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評測結果顯示，「aqua bank clear bubble ceramide lotion」獲得A+評級和「Best Buy」產品推薦之產品，售價為1,540日圓（約74港元），性價比甚高。

「aqua bank clear bubble ceramide lotion」整體表現出色，在「保濕力」評測中獲得5分滿分，《LDK》發現產品可透過皮膚毛孔和裂縫滲入皮膚，能夠有效為皮膚進行保濕，而且產品含有神經醯胺、菸鹼醯胺、神經醯胺等具增強屏障的保濕成分，有效修護皮膚。多名受測者亦表示，產品呈泡沫狀，故非常容易塗抹。

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