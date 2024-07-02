文化藝術｜「武林盛舞嘉年華」7/9-14於文化中心舉行　閉幕節目「盛舞之夜」加開13及14日兩場

▲ 唐婭女士特別為「盛舞之夜」編創作品《鼓舞 · 武》，香港演藝學院20位優秀學生舞者緊鼓密鑼進行彩排。

全港首創武術與舞蹈相匯的文化藝術嘉年華—「武林盛舞嘉年華」將於7月9至14日一連六天假尖沙咀香港文化中心隆重舉行！香港市民與國內外遊客均可透過有趣的方式認識博大精深的中華文化， 展現香港作為中外文化交流中心的非凡魅力。

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屆時將雲集國內外近三千位武術及舞蹈界人士，聯手呈現超過60場表演及教育活動，共同打造規模宏大的中華文藝盛典！當中包括千人武術操、香港有一條功夫街、武術專場、唐詩樂舞、中國華服秀《新尚華夢》、粵港澳大灣區舞蹈精品展演、免費電影播放，並於首天新增功夫寶貝、太極拳文化交流大匯演和太極拳和諧文化——名師分享會，多個重點節目供民眾免費參與。而閉幕節目「盛舞之夜」鑒於觀眾反應熱烈，現加開7月13及14日下午3時兩場。

限量文創精品「武林盛舞×山海世界」公開預訂

為配合是次全港首創武術與舞蹈相匯的盛事，一系列本土設計的限量文創精品將會隆重推出，其中「武林盛舞×山海世界」系列產品設計均出自香港著名服裝設計師鍾子榮(Avis)之手，他是其中一重點活動華服秀《新尚華夢》的設計師，為展現滲透在中國服飾裡的深厚文化底蘊，他特別從古老的東方神話經典《山海經》中擷取創作靈感，將書中描繪的珍禽異獸和奇花異草，一一注入是次系列文創精品當中，與《新尚華夢》走秀服飾相呼應，各款「武林盛舞」剪紙圖帆布環保袋亦是「武林盛舞」文創系列之一。

▲ 唐詩樂舞。

兩款以「武」「舞」為主題，採用著名的中國剪紙藝術家李雲俠的經典作品「自然神武」、「舞柳飄揚」元素，展現中國剪紙的高超技藝，彰顯文化底蘊、民俗風情及對美好追求；另外一款以「盛舞之夜」為主題，採用著名書法家何人的創作，東方書法元素，綻放傳統與現代融合的韻味。

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