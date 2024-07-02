電影票房丨《九龍城寨之圍城》成上半年票房總冠軍 MIRROR成員兩套片打入頭五大
娛樂
撰文： TOPick柴犬出動
發布時間： 1 小時前
2024年上半年度（2024 年 1 月 1 日至 6 月 30 日）香港首輪上映的電影總數為143部，香港電影佔22部，非香港電影則有 121 部，中西票房總收入為640,062,694元，與去年同期收771,861,137元比較，票房下跌約17.08%。
九龍城寨之圍城丨票房直逼1億1千萬元 鄭保瑞現身謝票告別九展
|五大香港電影影片名稱
|上映日期
|累積票房（截至6月30日止）
|九龍城寨之圍城
|01/05/2024-上映中
|$105,169,330
|飯戲攻心 2
|09/02/2024-24/04/2024
|$ 37,359,450
|盜月者
|9/02/2024-15/06/2024
|$ 27,547,277
|12怪盜
|28/03/2024-15/06/2024
|$ 22,311,405
|臨時劫案
|09/02/2024-27/04/2024
|$ 21,224,185
|五大非香港電影影片名稱
|上映日期
|累積票房（截至6月30日止）
|沙丘瀚戰: 第二章
|29/02/2024-上映中
|$35,985,002
|哥斯拉 x 金剛: 新帝國
|28/03/2024-12/06/2024
|$25,179,709
|劇場版 Spy x Family Code: White
|01/02/2024-上映中
|$18,268,939
|功夫熊貓4
|28/03/2024-上映中
|$15,819,944
|猿人爭霸戰: 猩凶帝國
|09/05/2024-上映中
|$14,513,997
值得一提是香港電影屢創佳績，《九龍城寨之圍城》已打破 2023《毒舌大狀》的入場人次冠軍記錄，成為有記錄以來香港電影最高人次記錄，入場人次高達 1,598,674人（截至 2024 年 6 月 30 日止），亦成為有記錄以來中西片入場人次第二名，有望再創新高。
最新影片推介：支嚳儀專訪
HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m
追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5