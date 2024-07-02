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電影票房丨《九龍城寨之圍城》成上半年票房總冠軍　MIRROR成員兩套片打入頭五大

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

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《九龍城寨之圍城》成今年上半年香港電影票房冠軍。

2024年上半年度（2024 年 1 月 1 日至 6 月 30 日）香港首輪上映的電影總數為143部，香港電影佔22部，非香港電影則有 121 部，中西票房總收入為640,062,694元，與去年同期收771,861,137元比較，票房下跌約17.08%。

九龍城寨之圍城丨票房直逼1億1千萬元　鄭保瑞現身謝票告別九展

五大香港電影影片名稱上映日期累積票房（截至6月30日止）
九龍城寨之圍城01/05/2024-上映中$105,169,330
飯戲攻心 209/02/2024-24/04/2024$  37,359,450
盜月者9/02/2024-15/06/2024$  27,547,277
12怪盜28/03/2024-15/06/2024$  22,311,405
臨時劫案09/02/2024-27/04/2024$  21,224,185

《九龍城寨之圍城》

五大非香港電影影片名稱 上映日期累積票房（截至6月30日止）
沙丘瀚戰: 第二章29/02/2024-上映中$35,985,002
哥斯拉 x 金剛: 新帝國28/03/2024-12/06/2024$25,179,709
劇場版 Spy x Family Code: White01/02/2024-上映中$18,268,939
功夫熊貓428/03/2024-上映中$15,819,944
猿人爭霸戰: 猩凶帝國09/05/2024-上映中$14,513,997

值得一提是香港電影屢創佳績，《九龍城寨之圍城》已打破 2023《毒舌大狀》的入場人次冠軍記錄，成為有記錄以來香港電影最高人次記錄，入場人次高達 1,598,674人（截至 2024 年 6 月 30 日止），亦成為有記錄以來中西片入場人次第二名，有望再創新高。

《沙丘瀚戰: 第二章》

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