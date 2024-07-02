政黨動態︱民建聯辦中法建交60周年展覽　展拿破崙四世古典八音盒

▲ 周浩鼎指，會廣邀不同外國領事出席活動。(民建聯供圖)

今年是中國與法國建交60周年，民建聯將舉辦於本月6日至8月4日期間，於中環廣場46樓舉行「中法建交60週年──從北京巴黎 歷史看發展」展覽，費用全免。民建聯副主席周浩鼎指，展覽將於7月6日下午舉行開幕禮，屆時政務司司長陳國基、法國駐港總領事館代表、外交部駐港特派公署代表將擔任主禮嘉賓。

周浩鼎︰會廣邀不同外國領事出席活動

被問到法國駐港領事館有否角色去參與展覽，周浩鼎指，會廣邀不同外國領事出席活動，且民建聯外訪計劃正在謀劃當中，冀建立與國際的溝通橋樑。

民建聯今日舉行記者會簡介展覽，周浩鼎指，今次展覽共展出超過80件展品，透過北京古地圖、卷軸圖、中國歷史圖片、巴黎古地圖、法國歷史圖片及拿破崙四世古典八音盒等，回顧自古時起北京和巴黎的面貌及中法文化交流情況。展品中有早於清朝康熙皇帝開始，由法國傳教士白晉等人和當時中國的天文地理官員，以新技術繪測的中國地圖；亦有展品展示法國傳教士等在17世紀已深入研究易經，至18世紀初有法國科學家提到易經對其發表的科學論文有重大貢獻。展覽由民建聯及北京大學客席教授譚兆璋共同主辦。

至於預計的參觀人次，周浩鼎指，希望人流越多越好，尤其是青少年。他認為，此次展覽不僅是宣傳中法良好關係的平台，也是一個很好的國情教育機會，歡迎一家大小及學校團體前來參觀。

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