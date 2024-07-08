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孫玉菡專訪｜孫玉菡：來港人才有篩選過程非「寫包單」　未找到工作仍有經濟貢獻

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發布時間： 7 分鐘前

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孫玉菡表示，人才計劃沒有「寫包單」。(梁偉榮攝)

政府近年推動各項人才計劃，其中推出約兩年的高才通計劃，至今約4萬人抵港。對於近期有指人才來洗「求福利」。勞工及福利局局長孫玉菡表示，人才來港是雙向選擇，需要証明於香港值得留下，強調兩年後需面對續簽的關卡，如同篩選過程，來港「沒有寫包單」。

孫玉菡亦表示，4成多來港人才已有工作，成績已屬不錯，即使未找到工作，於本港的衣食住行亦有經濟貢獻。他亦表示，統計處的數字顯示，30歲至40歲的勞動人口未來將增加，而這批人的年齡層與抵港人才吻合，亦反映人才計劃的成功。

各項人才計劃於2022年年底起至今一共批出18萬個申請，當中12萬已來港。勞工及福利局局長孫玉菡表示，較原先的設計遠超預期，彰顯對各地人才的吸引力。不少高才通的人才均是來自內地。他指，C類、亦即持有大學學士課程、但工作經驗少於三年的人士，最多於美國畢業，當中4分之三均於海外讀書。連同B類，於海外讀書人才共佔4成。

孫玉菡指，目前高才通收入條件或大學資格等門檻清晰，不過海外國家人才需時推廣，正展開相關工作。他表示，過往的一般就業政策簽證(GEP)，是僱主希望找尋海外人才填補空缺，不過高才通的特點則正相反，希望人才來港，再開拓本港原本沒有的工作，性質有不同。

早前小紅書屢現帖文，有人才來港「求福利」。孫玉菡表示，沒有要求人才多久需找到工作，不過兩年後需面對續簽關卡，他形容是篩選的過程，強調計劃是雙向選擇，人才來港「沒有寫包單」，「唔係話要比福利佢，要証明能力於香港留低，有如篩選過程。」

來港的人才約4成多有工作。孫玉菡稱認為成績已屬不錯。他指，香港生活成本高、以及競爭大，香港的人才需有技能及專長，才能於香港找到機會。他亦指，即使未找到工作，衣食住行等消費，均是經濟貢獻。至於人才會否以香港作為「跳版」。孫玉菡表示，即使是港人亦會「尋找成個世界」，人才如希望札根香港，需要7年才能取得永居權，相信如留足7年，對香港會有一定感情。

孫玉菡稱，統計處數據顯示，當中30至40歲的人口組群有增加，正是高才通主要引入的人口，反映人才計劃的成功。他亦指，外地人才甚至較港人更認識本港聯通國際的優勢，而人才最重視政策的透明度、以及可預測性，認為港區國安法、23條等落實後，本港仍然充滿機會。

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孫玉菡亦指，人才要取得永居需要7年，

 

 

 

 

 

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