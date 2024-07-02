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抗癌勇士丨文頌男下半身癱瘓傳病危　拆解罕見骨癌「尤文氏肉瘤」存活率可少於2成

健康資訊

撰文： 容惠玲

發布時間： 14 分鐘前

最後更新： 11 分鐘前

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【文頌男／Koba／J2／尤文氏肉瘤／存活率】J2台主持文頌男（Koba）去年證實患罕見癌症「尤文氏肉瘤」，近日病況似乎更急轉直下，其胞姐不但於社交平台透露Koba下半身已沒知覺，而Koba本人早前亦於IG回應網民，指目前身體情况好差，惟暫時不想講太多病況。臨床腫瘤科專科醫生李宇聰接受TOPick訪問時則表示「尤文氏肉瘤」於香港發病率十分低，每10萬人大約只有0.1人會患上；不過有3大類人士尤其高風險；病人於2情況下，存活率可少於2成。

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J2台主持文頌男（Koba）自病危消息傳出後，今日（2日）再於IG更新其情況，指儘管現在仍未出院，但手上的靜脈導管已經拆去。

仲以為住幾耐院，就要插足幾耐...

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臨床腫瘤科專科醫生李宇聰表示，尤文氏肉瘤(Ewing's sarcoma）其實是骨骼未成熟的細胞所衍生，一般於兒童及青少年（0至19歲）發育時期出現，亦是兒童及青少年類別中排名第2常見的骨癌，一般於四肢，長骨及盤骨位置出現。

尤文氏肉瘤於香港屬於十分罕見，根據2021年癌症資料數據，軟組織肉瘤大約只有10多宗，當中只有少宗數屬於尤文氏肉瘤，可見此病發病率十分低，每10萬人，大約只有0.1人會患上，故屬於罕見癌病。

至於患病後，存活率高低，則非常取決於3大方面，包括腫瘤是否有擴散去身體其他位置；原位置及已擴散的位置是否能進行手術切除；腫瘤可否進行化療。李醫生指，如果病人只做手術，而沒有做化療，病人存活率可少於2成；但如果病人可做綜合治療，如先做化療，再按情況做手術，病人存活率可提升至5至6成，或者甚至更高。

至於症狀方面，李醫生表示，很大程度上要視乎腫瘤出現於身體那一位置，以長骨為例，可能某骨骼會痛會腫，甚至乎會骨折；若腫瘤生長於神經末端附近，可能會出現麻痺狀況；若腫瘤生長於中樞神經，令其受壓，更可能會令病人下半身出現癱瘓，小便失禁情況；若去到遠端擴散，如肺部，病人則可能出現氣喘咳嗽情況。

更多相關報道: Healthy Life丨父外遇離家 母任清潔工湊大　文頌男化療無效 5年剩6成存活率生病停工對媽媽感愧疚

李醫生表示，至今醫學界仍然未有統一定論去解釋尤文氏肉瘤的成因，但一般而言有3大類人士尤其高風險:

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常見治療方法方面，李醫生指一般會先嘗試用化療，效果良好的話，會進一步為病人進行腫瘤切除。不過，他補充若腫瘤範圍較大，病人可能會有截肢需要；若腫瘤已擴散至肺部，病人亦可能需要進行部分肺部切除。但若果病人最終無法以手術形式切除腫瘤，則才會考慮進行電療，即放射性治療，以紓緩腫瘤局部的不適。

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健康問題 文頌男 骨折 咳嗽 癱瘓

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