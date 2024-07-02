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大灣區︱永安旅遊佛山開筆禮3天團　幫學童祈福享金榜題名宴

親子好去處

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行程內會進行拜師禮，儀式之一有「朱砂啟智」

暑假快將來臨，相信家長們都正費盡心思，為一家人安排難忘又好玩的暑期之旅。大家玩得開心之餘，亦別忘記幫小朋友在新學年祈福，有旅遊社推出《開筆禮》佛山純玩2/3天團 ，行程中將為學童進行古時的開筆儀式，幫助莘莘學子開筆起智，來年學習步步高陞。

傳統的開筆禮儀式將於沙灣古鎮留耕堂舉行，行程包括小朋友穿漢服，進行「正衣冠」、「拜師禮」、「朱砂啟智」、「學三字經」等開學儀式（建議參加開筆禮兒童年齡為6至12歲），儀式過後小童更會獲贈一套「文房四寶禮盒」。

小朋友並可獲贈「文房四寶禮盒」。

儀式進行期間，家長可以全程在旁觀禮並拍攝，為小朋友留下美好而又難忘的一刻。儀式之後，會享用午餐「金榜題名宴」，一道道富有寓意的美食佳餚，十分好意頭！

除了開筆儀式，當然少不了一家大細一同玩樂。行程包括到訪「JOYPOLIS廣州華夏世嘉都市樂園」，暢玩內地首個超級自旋彈射式室內過山車、緊張刺激的城堡特工闖關遊戲，還可以挑戰高空運動遊戲忍者之道及沉浸式鬼屋，小朋友很喜歡的，並有還原周杰倫的《頭文字D》賽車遊戲等。

樂園還原了周杰倫的頭文字D賽車遊戲

3天團行程會加遊長鹿旅遊休博園，包含門票，可暢玩長鹿童話動物園、長鹿冰雪世界等。

《開筆禮》佛山純玩2/ 3天團

出發日期：2024年8月16及17日

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