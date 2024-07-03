好聲音爸爸｜譚輝智難忘第一次送仔女返幼稚園　暖爸親自湊返學代孭書包

▲ 《中年好聲音2》亞軍譚輝智（中）育有一子一女，早前與顏米羔和劉威煌拍書包品牌廣告時，罕有分享湊仔經。（圖片來源：有關機構提供）

【中年好聲音2/譚輝智/減壓書包/湊仔經/育兒心得】育有一對子女的譚輝智自奪得《中年好聲音2》亞軍後人氣急升，近日他聯同顏米羔和劉威煌拍攝書包品牌廣告時分享湊仔經，更自爆自己是「廿四孝爸爸」，最難忘第一次送子女上幼稚園的時刻。

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38歲《中年好聲音2》亞軍譚輝智近日與顏米羔和劉威煌合作拍攝書包品牌廣告，與太太育有一仔一女的他在拍攝時經常抱著小演員，並罕有談到湊仔經，指女兒不經不覺已5歲，現在仍十分回味女兒剛出世的那刻，「當年女兒出生時我在手術室聽到她的第一下哭聲，令我都一起哭了！ 」

他提到當爸爸以來最難忘的是第一次送子女上學，「最難忘子女剛上完預備班，第一次真正送他們上幼稚園，當時覺得好不捨得，因為學校不讓家長入去，我又擔心他們不適應上學。」他指所以現在一有空餘時間，都會爭取機會親自接送小孩上學。

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譚輝智爆子女偷放玩具入書包

譚輝智身為「廿四孝爸爸」，接送子女時當然會替他們背書包，「現在小朋友的書包實在太重，他們上學要帶很多書，又要帶食物盒、餐具水樽，有時更會偷偷地放玩具入書包，好搞笑！不過小朋友的腰骨還在生長，會擔心書包太重影響他們骨骼健康，所以有時都會幫他們孭書包。」

他除了平時更會替子女背書包做「廿四孝爸爸」外，更有「健康精明眼」，他指會為子女選擇購買回彈減壓書包，因為減壓書包可以保護腰部發展，減低小孩孭書包的壓力和書包對發育的影響。

譚輝智人氣急升後工作邀約接連不斷，他指平日非常享受親子時刻，更會抽空帶子女外出玩樂，「我和小朋友平時會去公園，比較多去他們未去過的地方，我認為身為父母最重要的是陪伴，有時間就要和子女多相處。」

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