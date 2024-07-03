  • 30°C
香港時間 : 2024703日 (三) 09:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

好聲音爸爸｜譚輝智難忘第一次送仔女返幼稚園　暖爸親自湊返學代孭書包

育兒資訊

發布時間： 32 分鐘前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

《中年好聲音2》亞軍譚輝智（中）育有一子一女，早前與顏米羔和劉威煌拍書包品牌廣告時，罕有分享湊仔經。（圖片來源：有關機構提供）

【中年好聲音2/譚輝智/減壓書包/湊仔經/育兒心得】育有一對子女的譚輝智自奪得《中年好聲音2》亞軍後人氣急升，近日他聯同顏米羔和劉威煌拍攝書包品牌廣告時分享湊仔經，更自爆自己是「廿四孝爸爸」，最難忘第一次送子女上幼稚園的時刻。

最新影片：

童學園
校長專訪︱獲劍橋認證打造在地國際化課程　王錦輝邀頂尖運動員當教練培訓體育精英

38歲《中年好聲音2》亞軍譚輝智近日與顏米羔和劉威煌合作拍攝書包品牌廣告，與太太育有一仔一女的他在拍攝時經常抱著小演員，並罕有談到湊仔經，指女兒不經不覺已5歲，現在仍十分回味女兒剛出世的那刻，「當年女兒出生時我在手術室聽到她的第一下哭聲，令我都一起哭了！ 」

他提到當爸爸以來最難忘的是第一次送子女上學，「最難忘子女剛上完預備班，第一次真正送他們上幼稚園，當時覺得好不捨得，因為學校不讓家長入去，我又擔心他們不適應上學。」他指所以現在一有空餘時間，都會爭取機會親自接送小孩上學。

點擊圖片放大
+4
+3

譚輝智爆子女偷放玩具入書包

譚輝智身為「廿四孝爸爸」，接送子女時當然會替他們背書包，「現在小朋友的書包實在太重，他們上學要帶很多書，又要帶食物盒、餐具水樽，有時更會偷偷地放玩具入書包，好搞笑！不過小朋友的腰骨還在生長，會擔心書包太重影響他們骨骼健康，所以有時都會幫他們孭書包。」

他除了平時更會替子女背書包做「廿四孝爸爸」外，更有「健康精明眼」，他指會為子女選擇購買回彈減壓書包，因為減壓書包可以保護腰部發展，減低小孩孭書包的壓力和書包對發育的影響。

譚輝智人氣急升後工作邀約接連不斷，他指平日非常享受親子時刻，更會抽空帶子女外出玩樂，「我和小朋友平時會去公園，比較多去他們未去過的地方，我認為身為父母最重要的是陪伴，有時間就要和子女多相處。」

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

星二代丨大劉長子劉鳴煒罕有晒女兒合照　廿四孝爸爸陪愛女飛蘇格蘭睇Taylor Swift個唱
18:09 2024/06/11
星二代丨大劉長子劉鳴煒罕有晒女兒合照　廿四孝爸爸陪愛女飛蘇格蘭睇Taylor Swift個唱
育兒心得︱弟弟出生令4歲女兒呷醋扭計搏關注 媽媽嫌煩：你唔乖無人錫你丫
14:33 2024/06/14
育兒心得︱弟弟出生令4歲女兒呷醋扭計搏關注 媽媽嫌煩：你唔乖無人錫你丫
CEO媽媽︱單身女CEO葉海洋買精誕兩名5國混血女兒　第3胎喜獲孖仔：願望全實現
10:24 2024/06/21
CEO媽媽︱單身女CEO葉海洋買精誕兩名5國混血女兒　第3胎喜獲孖仔：願望全實現
育兒心得︱男童玩遊戲輸不起情緒激動哀嚎不已 導師三步化解轉哭為笑
11:00 2024/07/02
育兒心得︱男童玩遊戲輸不起情緒激動哀嚎不已 導師三步化解轉哭為笑

你可能感興趣

星二代丨大劉長子劉鳴煒罕有晒女兒合照　廿四孝爸爸陪愛女飛蘇格蘭睇Taylor Swift個唱
18:09 2024/06/11
星二代丨大劉長子劉鳴煒罕有晒女兒合照　廿四孝爸爸陪愛女飛蘇格蘭睇Taylor Swift個唱
育兒心得︱弟弟出生令4歲女兒呷醋扭計搏關注 媽媽嫌煩：你唔乖無人錫你丫
14:33 2024/06/14
育兒心得︱弟弟出生令4歲女兒呷醋扭計搏關注 媽媽嫌煩：你唔乖無人錫你丫
CEO媽媽︱單身女CEO葉海洋買精誕兩名5國混血女兒　第3胎喜獲孖仔：願望全實現
10:24 2024/06/21
CEO媽媽︱單身女CEO葉海洋買精誕兩名5國混血女兒　第3胎喜獲孖仔：願望全實現
爸媽心聲 星二代 育兒心得 兒童健康 歌手

最高瀏覽

突發意外｜7歲兒童泳池溺斃　屯門一酒店意外出事
突發意外｜7歲兒童泳池溺斃　屯門一酒店意外出事
急症室最長等候時間（07月03日 時間04:05）
急症室最長等候時間（07月03日 時間04:05）
男士健康｜六成人確診已末期 醫生揭「男性特有癌」現3症狀即求醫
男士健康｜六成人確診已末期 醫生揭「男性特有癌」現3症狀即求醫
升呢人母︱陳彥行驚爆秘密生B親力親為照顧　行姐3歲女兒生父成謎
升呢人母︱陳彥行驚爆秘密生B親力親為照顧　行姐3歲女兒生父成謎
好人好事︱男子地鐵突暈倒心跳停20分鐘　幸獲5途人出手救援女兒網上急尋「救父英雄」
好人好事︱男子地鐵突暈倒心跳停20分鐘　幸獲5途人出手救援女兒網上急尋「救父英雄」