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美食登陸｜Feather & Bone7月推頂級牛扒特色菜　活動期間參加抽獎贏取加拿大來回機票一套

休閒消費

撰文： 陳珈希

發布時間： 58 分鐘前

最後更新： 57 分鐘前

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由7月1日起為期一個月，到訪Feather & Bone的食客除了享用正宗加拿大風味的當月特色菜外，還可以按個人喜好，在各間分店的凍肉零售區選購由加拿大牛肉國際協會認證的優質牛肉。

適逢加拿大國慶日，由7月1日起為期一個月， 到訪Feather & Bone的食客除了享用正宗加拿大風味的當月特色菜外，還可以按個人喜好，在各間分店的凍肉零售區選購由加拿大牛肉國際協會認證的優質牛肉，其中包括加拿大優質西冷牛扒、肉眼牛扒以及加拿大AAA級招牌牛扒等。活動期間 Feather & Bone 亦將於旗下門市特設快閃試食站及在社交媒體上舉辦抽獎活動，幸運兒更有機會贏取加拿大來回機票一套！

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Feather & Bone與加拿大牛肉國際協會攜手，在整個7月為大家呈獻精選優質加拿大穀飼牛扒，大飽口福。當中包括以滿載濃郁肉香，肉汁豐厚而聞名的加拿大優質西冷牛扒、而擁有豐富的大理石油花，肉質嫩滑的加拿大頂級肉眼牛扒則是牛魔王必選！

如果你想為家人和朋友製作美味的漢堡，帶有滿滿肉汁的加拿大頂級漢堡扒必定能為你的味蕾帶來全新驚喜。其他精選產品還包括牛味極濃的加拿大AAA級厚切牛腩排，完美配搭香草及牛油醬汁，輕易突顯你的廚藝。此外，Feather & Bone亦獨家推出加拿大 AAA 級牛尾，是在家中享受烹調燉肉的完美之選。

在7月期間，各位牛扒愛好者記住不可錯過Feather & Bone不定時於旗下門市設立的快閃試食站！

品嚐Feather & Bone當月特色菜 享受加拿大地道美食貫徹活動主題，Feather & Bone 將於7月推出充滿加拿大地道風味的「Coopers Ale & Marmite Braised Canadian Short Ribs」作為當月的特色菜。每客只售港幣188元。多汁的牛仔骨以愛爾淡啤酒（Coopers Ale）和馬麥醬（Marmite） 一同燉煮，配上幼滑薯蓉、烤西蘭花和濃郁的洋蔥肉汁，各種風味完美融合。

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