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搶人才｜香港學校教育展7月5日於亞博館開幕　超200間學校參展設現場筆試即時錄取

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 31 分鐘前

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由STEMPLUS主辦的（大灣區）香港學校教育展將於7月5日至7日，假香港亞洲國際博覽館3&6號館舉行，預計每日逾萬人次參觀。

為響應香港特區政府的「搶人才」政策，服務日漸增長的高端人才配偶、子女留港讀書需求，由STEMPLUS主辦的（大灣區）香港學校教育展，近200間學校、超過100間教育相關公司及機構參展，包括東華三院、仁濟醫院等多家香港優質辦學團體，涵蓋幼兒園至大學階段，覆蓋津貼學校、直資學校、私立學校、國際學校香港現有所有的學校類型，將於7月5日至7日，假香港亞洲國際博覽館3&6號館舉行，預計每日逾萬人次參觀。

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這次的「一條龍」學校教育展將匯聚家長可以現場與香港名校的校長、招生部門進行對話交流，了解香港教育制度、不同學校的招生要求、辦學理念及特色，消除教育信息差。學生更可以現場參加部分學校的筆試面試，還有可能直接收穫心儀學校的錄取。

香港特區政府前教育局局長吳克儉、香港立法會議員鄧飛、香港直接資助計劃學校議會主席、英華書院校長陳狄安，將應邀出席開幕典禮。
 
港府全球「搶人才」同步帶來大量轉學生　
 
隨著全球人才爭奪戰的愈發激烈，「搶人才」已成為香港特區政府的重要政策。截至今年四月底，特區政府各項人才入境計劃收到約29萬宗申請，批出約18萬宗，當中逾12萬名人才已到港。

這些優秀人才對香港的勞動力和經濟發展都帶來正面支持，而與之同步到港的18歲以下未婚子女及配偶在內的受養人，不僅能給香港人口增添生力軍，同時也帶來龐大的教育需求。另一方面，香港獨特的教育優勢，為學生提供廣泛的海內外升學渠道，也成為吸引人才來港的一大因素。

近年來香港學界普遍反映，內地學童轉學報讀香港的中小幼學校數量持續增長。「這也是香港大力調整人才政策、粵港澳大灣區融合加快、人才加速流動帶來的必然結果。」STEMPLUS創辦人劉靖瑋說。

去年12月，首屆（大灣區）香港學校教育展便吸引到超3萬人次入場，其中超9成為來自內地的家長和學生。不少香港學校收到超一百份入學申請表，有小學更即場取錄10名內地學生。

展覽匯聚200間學校涵蓋幼兒園至大學

本次在7月份舉辦的（大灣區）香港學校教育展，將在去年展覽規模上進一步升級，參展學校從之前的一百三十間增加到兩百間以上，增長將近一倍，整體參展面積高達10000平方米。

據劉靖瑋介紹，本次參展機構在之前小學、中學的基礎上，更增加幼稚園（幼兒園）、大專院校，包括津貼學校、直資學校、私立學校、國際學校，涵蓋了香港現有所有的學校類型。活動也首次邀請東華三院、仁濟醫院、佛聯會等多家香港優質辦學團體，他們將以組團參展的形式，一次性帶來旗下全部的學校。

「上次展覽許多家長就反饋，來港時子女剛剛出生，希望可以瞭解香港的幼兒園招生情況。一些高端人才的配偶，也希望在香港進修大學課程。」劉靖瑋說，為了滿足大灣區人才流動帶來的教育需求，他們這次進一步豐富了參展學校的結構，可以為家長和學生們提供多角度、「一條龍」的選擇和服務。

同時為了滿足新來港家庭的一些日常生活需求，本次展覽還將邀請一些商業展位，為他們提供各式生活資訊，包括子女補習、住房、保險、選校諮詢等，幫助他們盡快融入香港生活。
 
網絡信息偏差成學生轉學最大障礙　
 
「有意來港讀書學童的家長反映，他們面對的最大障礙是不理解香港教育制度，及相關的學校特色。他們可以多加參加不同教育團體舉辦的講座及展覽，來消除信息差。」香港直接資助計劃學校議會主席、英華書院校長陳狄安表示，家長可能不明白香港的升學制度及學校的收生制度等信息。

早年，有內地新來港家長為了盡快讓子女入學，竟然向學校校長送紅包，最終被學校報告給了廉政公署，該家長也面臨刑罰。小紅書上也有一些中介甚至公然地發佈帖子，聲稱可以出售所謂的「真學歷」，協助申請各式人才來港計劃或報讀高校課程。事實上，香港入境處一旦接獲任何失實資料或虛假陳述的舉報，就會深入展開刑事調查。

近期有內地學生以假學歷報讀香港大學碩士課程後被發現，港大正展開全面調查，如發現證據確鑿，將採取行動包括剝奪錄取資格及取消學籍註冊等，亦將與相關執法機構合作追究涉事的中介。

名校校長面對面交流消除轉學信息差

劉靖瑋告訴記者，許多新來港、準備來港的家長，都習慣通過小紅書、網站解香港教育的情況。但網上關於香港教育的信息偏差較為嚴重，一些中介機構盈利、流量等需求，可能會片面地展示一些信息，這無疑增加了家長們的時間與金錢成本，甚至可能因為一些行為觸犯香港的法律法規。

而（大灣區）香港學校教育展舉辦的初衷，正是為了將香港本地教育機構的招生需求，與家長們的子女讀書需求進行精准的匹配。家長們可以在活動現場，直接與超過200家香港本地學校的校長、招生部門進行對話交流，瞭解香港教育制度、不同學校的招生要求、辦學理念及特色，掌握最準確的教育信息。

去年備受家長推崇的校長論壇，也將在這次活動中以全天候、多場次的形式開展。主辦方本次特意新增兩個講台，以便安排更多校長及香港教育工作者主講，幫助家長們深入解析香港教育。
 
現場筆試讓學生可直接收穫心儀offer
 
（大灣區）香港學校教育展的另一個特色，就是學生在現場不僅可以參加學校的面試和筆試，還有可能直接收穫心儀學校的錄取。

劉靖瑋透露，主辦方在上次教育展中發現，內地學生家長普遍不瞭解香港學校招生程序。為此，（大灣區）香港學校教育展的一些參展學校會現場安排面試、筆試流程，學生參加後可以清晰掌握香港學校的招生流程，並以此判斷自己適合哪個年級、哪類學校。

「去年有不少學生個案，就是第一天在現場蒐集資料，第二天參加學校筆試，第三天就能有目的性地報名了。有些學校更現場就錄取了學生。」劉靖瑋說，活動現場設有DSE考試模擬區，現場考試、出分，讓學生可以瞭解自己的排名情況。

香港學校推特殊安排幫助轉學生適應課程　

許多家長還擔心，內地學生轉入香港學校後是否較難適應？據陳狄安分析，目前內地學生轉入香港學校後，適應問題主要體現普遍不太懂得說粵語，或對以英文學習感到困難。陳狄安告訴記者，鑒於內地學生到香港轉學有上升趨勢，不少香港學校在招收內地學生時會提供一些特殊安排。

例如有的學校會考慮到相關申請者在學習英文的起步點與香港不同，在面試時稍作調整；就粵語方面，學校會關注學生在中國語文方面的整體能力。陳狄安認為，內地轉學生普遍在吸收知識及提升技能方面的速度也很快，如果能有適當的支援，大部份的同學也能夠很快掌握基本知識及技巧。

「相信家長們的這些問題，在香港學校教育展都可以得到解答。」劉靖瑋說，部分香港學校也會對內地轉學生提供特殊的安排，例如幫助他們英文課程銜接、適應，家長們也可以為子女尋找英文補習。而且香港的師生比較高，學生能得到老師的照顧也更好。 

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