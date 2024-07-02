MIRROR成員丨將50年前「紙盒藏屍案」拍成電影　呂爵安疑演年輕版歐陽炳強：期待成品

▲ Edan有份參演翁子光監製的新作！

【紙盒藏屍案/歐陽炳強/MIRROR/呂爵安】無綫節目《猜猜我是誰》揭發1974年轟動一時的「紙盒藏屍案」主角歐陽炳強兩年前因病過身，終年74歲。

Edan：好期待成品

此樁香港奇案近日再度成為熱話，而監製翁子光將「紙盒藏屍案」再度拍成電影，當中MIRROR成員Edan已落實參演，當中Edan透過經理人回覆媒體：「同翁子光監製合作，對自己嚟講係一個大挑戰，好期待成品。」

5月份Edan接受訪問時稱將演出一個甚具挑戰性的角色，當中有著不少內心戲，更要橫跨不同的年紀，有報導推測Edan飾演年青版歐陽炳強，更曝光其駁髮的懷舊look。

紙盒藏屍案丨翁靜晶信歐陽炳強無辜 著書逐一指出疑點揭內幕

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《正義迴廊》班底參與拍攝

監製翁子光擅長改編真實殺人案，他曾將「大角咀肢解父母案」改編成電影《正義迴廊》，該片贏得口碑與票房，勁收4300萬票房，除了Edan外，其他演員為梁洛施、譚耀文、內地演員張頌文以及張堅庭，有指張頌文會演中年版的歐陽炳強。

上月中，張堅庭於IG透露正參演紙盒藏屍案電影，他飾演當年為歐陽炳強辯護、後來創辦樹仁學院的胡鴻烈大律師。

50年前的「紙盒藏屍案」三度被改編電影或電視電影，分別為1976年的《紙盒藏屍》，1993年的《箱屍奇案》及三級電影《紙盒藏屍之公審》。

另外，2022年TVB劇集《法證先鋒V》內，劇中黃宗澤重新調查一宗紙盒藏屍案，由張國強及關曜儁分別扮演年老版及後生版的歐陽炳強，而角色名字改為武志佳。

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翁靜晶信歐陽炳強無辜

多年來，本身具律師資格並一直分析各奇案寫成書《危險人物》系列的「佛門女俠」翁靜晶，一直相信歐陽炳強無辜。

翁靜晶曾直言這是一宗冤案，因當中充滿疑點，舉例死者肚中有消化中的大餐，所以並不是所謂「起色心，隨機殺人」，與死者一同食飯的同學十分有嫌疑。她也指，當年警方喜邀功，可能因想盡快破案而捉錯人。

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翁靜晶指：「歐陽炳強，佢真係冤枉。佢坐咗幾十年，後來佢先放咗監。因為（當年）佢係終身監禁。你哋知唔知佢點樣出嚟？如果係一個謀殺犯（係有難度），佢唔係有精神病，只係人格異常，佢都係要經精神病科醫生評估先出到嚟。」

她表示當年歐陽炳強被判監後一直不肯認罪，所以一直都不能見精神病科醫生去評估精神狀況。後來獄警勸他認罪，才可經評估後出獄。

翁靜晶更感慨指，歐陽炳強坐了20多年冤獄，出獄後他的太太已改嫁。最後，他在一間社會機構中當清潔工，直到兩年前離世。

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