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飲食攻略︱深夜睇歐國盃暢飲吃宵夜恐致肝炎增肝癌風險　10種食物助解酒減輕肝臟負擔

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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深夜睇歐國盃暢飲吃宵夜，恐致肝臟慢性發炎增肝癌風險！10種食物助解酒減輕肝臟負擔。

【歐國盃／解酒／防肝癌／慢性肝炎／護肝／代謝／排毒】歐國盃正進行16強賽事，不少人都會在深夜追看，而睇波就必然不能缺少啤酒、煎炸零食，連續數晚下來，不可小看對肝臟造成的負荷。TOPick綜合專家建議，推薦10款有助解酒、肝臟排毒預防肝癌的食物，給大家傍身。

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吸煙飲酒加快慢性肝炎演變成肝癌

據醫管局資料顯示，肝癌是香港第3號癌症殺手，僅次於肺癌及大腸癌。每年新症數目約有1800宗，死亡人數約1500多人。而酗酒與脂肪肝等被視為其中兩個促成肝癌的原因，均與日常飲食習慣息息相關，例如很多慢性肝炎的患者，都有吸煙和飲酒的嗜好，這些嗜好會加快慢性肝炎演變成肝癌的速度。

10款食物有助解酒防肝癌

要降低患上肝癌的風險，其實可從飲食入手。尤其是愛飲酒人士，一時無法戒酒，也要注意清除酒精代謝物，減輕肝臟負擔。營養師Queenie曾介紹「解酒食物」，幫助代謝和穩定血壓。她指出，人經過暢飲一番後，體內的酒精需要時間進行代謝。當乙醛還未完全被肝細胞處理時，容易出現輕度脫水狀況，使腦內的滲透壓升高；身體亦會因想加速酒精的排出而透過增加排尿的次數，導致體內的鈉和鉀含量下降，從而引起頭痛、胃部不適、口乾、頭暈和出汗等症狀。

另外，營養師曾美慧（Amy）接受訪問表示，肝癌的成因主要是肝臟長期發炎受損引致。若經常進食5類食物，亦有機會增加患肝癌的風險，包括：酒精、汽水、油炸食物、高糖分穀類早餐、珍珠奶茶。同時，她亦介紹了降低肝癌風險的食物。

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