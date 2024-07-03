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食道癌｜公務員愛喝1種飲品　長期胃酸倒流終致食道癌

都市病

撰文： 郭子豐

發布時間： 13 分鐘前

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【癌症／食道癌／胃酸倒流／巴洛氏食道症】相信大家都試過有胃酸倒流問題，但如果未得以處理，有機會釀成癌症！台灣有醫生就表示，最近連續2個月出現2宗食道癌個案，均因胃酸倒流未得到妥善處理所釀成，提醒大家如果持續有胃酸倒流情況，務必求醫處理。

最新影片：

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Sick問識答丨港男行沙灘傷口染「食人菌」致截肢 醫生拆解常見感染途徑 + 外遊自保法

連續2個月2宗食道癌病例

台灣胃腸肝膽科專科醫生吳宗勤在其Facebook專頁中表示，最近連續2個月出現2宗食道癌個案，一位是沒有煙酒習慣也不吃檳榔的年輕老闆，惟愛喝酸味飲品，造成有長期胃酸倒流情況，但他一直沒有吃藥，結果釀成癌症。

另一位病人則是一般公務員，本來只有胃酸倒流症狀，然而於2年前在其他診所做過胃鏡檢查，發現有接近3厘米的「巴洛氏食道症」，當時診所醫生沒有向患者告知需持續吃藥和追蹤跟進，結果病人也因為忙碌而忽略了，任由胃酸倒流問題持續出現，最終釀成癌症。

同場加映：

食道癌｜婦人嘴巴飄難聞酸臭味檢查驚揭患食道癌　醫生提醒1飲食習慣易出事

食道癌高危風險

食道癌的成因至今並未有定論，但本港耳鼻喉專科醫生陳鍵明曾接受訪問時指，若將熱燙的食物放入口，首當其衝受傷害的是口腔內的黏膜，世衛已將高溫食物列為2A級致癌物，當中食道是最遭殃的器官，可致食道癌。

陳醫生亦引述研究指出，當溫度達攝氏65度在同一位置2秒已可灼傷，若70度可快至1秒便灼傷；而打邊爐時的滾湯、滾油隨時或90度以上，故進食時尤要留意。醫管局又表示，長期吸煙、嗜飲烈酒、胃酸倒流、經常進食醃製煙燻食物等，亦有機會增加患上食道癌風險。

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預防食道癌7大貼士

要預防食道癌，醫管局建議可從以下生活習慣入手：

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