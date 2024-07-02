煙卡遊戲｜內地「煙卡」遊戲襲港兒童恐提早吸煙　小學生炒賣煙盒：全班都有玩

▲ 內地小學生興起的「煙卡」遊戲入侵香港，煙盒有價有市，有社工擔心兒童染吸煙習慣。

【煙卡遊戲/拍紙仔/香煙/一線搜查】政府六月初推出一系列控煙措施，包括擴大法定禁煙區至幼兒中心、學校等。惟近日內地小學生興起的「煙卡」遊戲入侵香港，於街頭或屋苑湧現「拍公仔紙」改版的「煙卡」遊戲。HOY TV節目《一線搜查》早前直擊小學生流行「煙卡」遊戲的情況，發現煙卡有價有市，隨煙盒稀有程度而定價格，由$10至$100不等，而煙盒收集的途徑也惹關注。有社工表示憂慮，煙卡遊戲恐釀兒童提早接觸香煙，美化吸煙行為，令吸煙教育事倍功半。

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煙卡遊戲｜小六生：全班都有玩

HOY TV節目《一線搜查》早前進行街訪，了解最近小學生之間流行的「煙卡」遊戲。據指早於兩個月前由內地直捲香港，絕大多數受訪的小學生表示認識煙卡遊戲，部分更熟悉玩法，更有小六學生不諱言：校內「全班都有玩」。亦有家長表示，留意到有小學生在街上執煙盒和成群聚集在附近屋邨玩這種遊戲，或於書包內搜出煙盒。

▲ 有家長表示，留意到有小學生在街上執煙盒和成群聚集在附近屋邨玩「煙卡」遊戲。（相片來源：《一線搜查》影片截圖）

煙卡遊戲｜煙卡設不同等級玩法

「煙卡」顧名思義由煙盒摺成長方形的紙條，玩法則如同「拍紙仔」，平放於枱面或地上，玩家需要用手拍枱，將煙卡拍翻為之勝出，勝方可取走別人的煙卡，以收集更多煙盒及牌子檔次為判斷遊戲等級的高低。有受訪的小學生即場示範摺法和玩法，當中設有不同的拍打方式，如「單炮」、「迫擊砲」、「蛟子拍」、「蝴蝶拍」等。

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煙卡遊戲｜煙卡有價有市最貴100元

有小學生向記者展示他們收藏的煙卡，目測逾20塊香口膠包裝紙及由不同顏色和牌子摺成的煙卡，表示其煙卡均與同學玩「煙卡」遊戲時贏取。有小學生透露，煙卡其實有價有市，據稱按香煙牌子的檔次定斷煙卡的價格和等級，一張「煙卡」由一般等級的10元至100元不等。有小學生受訪時表示，遊戲本身並非刺激好玩，主要是為了收藏煙卡。

有關收集煙卡的途徑，有小學生稱，會要求家長將食完的煙盒送給他們，又或在街上的花槽、垃圾桶中尋找棄置煙盒。有一名小學生甚至聲稱，可到較偏僻的小店，以幫父母購買為藉口買煙，抽出煙仔丟掉，只保留煙盒。

▲ 有小學生會在街上的花槽、垃圾桶中尋找棄置煙盒。（相片來源：《一線搜查》影片截圖）

煙卡遊戲｜社工憂兒童染吸煙習慣

記者以電話訪問了路德會皇后山綜合服務中心單位主管葉文龍，他表示這個遊戲大約一兩個月前開始流行，小學生通常在附近屋邨收集煙卡，放學時在街上玩居多。葉文龍指出，「煙卡」遊戲導致兒童提早接觸香煙，甚至可輕易叫出不同香煙的名字，而且更擔心有小朋友會想收藏更高等級的煙卡，因而購買一些想要的煙盒。他認為，「煙卡」遊戲有美化煙仔的形象，或影響政府控煙工作，相信會窒礙學校推行控煙及吸煙害處的教育。

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