靚媽精明眼｜AEON永旺7月限時清貨大減價　超市百貨/Living Plaza/Daiso精選貨品低至$3

▲ AEON永旺7月限時大減價精選貨品低至$3。（有關機構圖片）

【AEON/永旺百貨/清貨優惠/Living Plaza/Daiso Japan/12蚊店】暑假將至，又是時候準備入貨換季的月份。AEON Stores（永旺百貨）推出一系列優惠，除了超巿和百貨部推出「嘩！心動價！」的減價優惠，部分Living Plaza及Daiso Japan貨品更清貨激減低至$3。喜歡日牌貨品的爸媽，千萬不要錯過AEON最新優惠。

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AEON大減價｜零食服飾家電廚具超抵價發售

即日起至7月31日，AEON超巿及AEON百貨推出「嘩！心動價！」推廣優惠，減價貨品包括︰零食、啤酒、男女裝服裝配飾、文具、廚具、床品、家品、電器等以超抵價發售，重點推介包括日本之幸海鮮米餅$25.9（原價$31.9）、七寶啤酒6罐裝$39.9（原價$55.9）、健力氏皇牌紙泳褲$30.5（原價$43.5）等等。以上優惠不適用於AEON STYLE旺角及油塘店、AEON SUPERMARKET尖沙咀店及AEON網上購物城。

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AEON大減價｜12蚊店清貨低至$3

Living Plaza及Daiso Japan亦有推出多個全新優惠！即日起至8月31日，多款貨品清貨激減低至$3，當中更包括開學文具、旅行用品、足球狂熱、夏日特選等系列，以低價買齊今個暑假所需用品，優惠詳見見上文圖輯。

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