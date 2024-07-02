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《反黑英雄》首播高開24點收視　《福祿壽訓練學院終極對決》118萬觀眾捧場

娛樂

發布時間： 2 小時前

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《反黑英雄》

翡翠台上周（6月30日至7月1日）收視出爐，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，陳山聰、張振朗、袁偉豪、朱晨麗、姚子羚等主演；上周首播一線劇集《反黑英雄》於跨平台直播收視最高24點（156萬觀眾），成績突出。

資訊節目《東張西望》最高收視24.2點（157萬觀眾），踞上周收視榜首位；處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視21.6點（141萬觀眾）。

反黑英雄丨張頴康商場狂奔辛苦到堅嘔　傅嘉莉參考麥雅緻代入角色騷喊功

《反黑英雄》

《福祿壽訓練學院終極對決》收視不俗

王家衛執導電視劇集《繁花》，最高收視15點（97萬觀眾）；方力申、黃翠如主持煮食節目《拍檔廚房》最高收視11.4點（74萬觀眾）；旅遊節目《玩轉深中懶人包》最高收視10.7點（69萬觀眾），以上3個節目成績一律不理想。

至於周六晚由林盛斌、金剛主持遊戲節目《濠玩夏水禮 2024》最高收視15.7點（102萬觀眾）；綜藝節目《一條麻甩在東莞》最高收視12點（78萬觀眾）。

周日晚播出王祖藍、李思捷及阮兆祥主持的扮嘢真人Show《福祿壽訓練學院終極對決》，選出終極扮嘢高手，陶大衛憑幾可亂真及抵死演出，為他贏得「專業評審大獎」及「一級榮譽生」，成為雙料冠軍，最高收視18.1點（118萬觀眾）。

《福祿壽訓練學院終極對決》

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