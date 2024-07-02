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公院事故｜中大霍泰輝任公院檢討委員會主席　兩前聯網總監出山

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 1 小時前

最後更新： 16 分鐘前

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醫管局就近期一連串公立醫院運作及設施的事件，進行全面的系統性檢討，檢視近期多宗涉及公立醫院運作及設施的事件。

醫管局公布(2日) 委員會8人名單，其中前中大醫學院院長、兒科權威霍泰輝任主席，霍泰輝繼去年威院早產嬰嚴重醫療事故後，再應邀調查醫管局事故。另亦包括4名醫生。當中有九龍東醫院聯網前總監雷操奭、港島西醫院聯網前總監賴福明、新界東醫院聯網前服務總監 （質素及安全）雷兆輝、醫療衛生界立法會議員林哲玄。

其他成員包括醫院管理局前總護理行政經理馮玉娟、資深測量師林濬、以及社區組織協會幹事彭鴻昌。

醫管局表示，將從四方面作檢討。包括1)臨床指引和機構程序的績效及合規性監察機制；2)內部風險控制系統，包括在不同層面識別、評估和緩解風險；3)反映績效、合規性和風險控制的管理層問責和員工評核機制；4)事故應對，包括溝通和公布。

局方表示，醫管局期望委員會能全面檢視公立醫院的系統性問題，以提升醫療質素和病人安全。醫管局成立檢討委員會體現了局方對於持續改善公營醫療體系的承諾，委員會將於三個月內向醫管局大會提出改善建議，確保公立醫院為市民提供優質的醫療服務。

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