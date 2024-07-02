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光華工程科技獎｜陳家亮獲「光華工程科技獎」　醫界唯一獲選港人

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 26 分鐘前

最後更新： 13 分鐘前

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(中大醫學院圖片)

前中大醫學院院長、卓敏內科及藥物治療學講座教授陳家亮獲中國工程院頒授第十五屆「光華工程科技獎」。

「光華工程科技獎」每兩年一度舉辦，獎項被譽為「中國工程界最高獎項」，涵蓋九個專業範疇，今年共41位專家獲獎，陳家亮教授為今屆「醫藥衞生」領域上唯一獲選的香港學者。

陳家亮表示，獲中國工程院殊榮是對我多年來努力的認同。陳表示，他會團隊專注腸道微生態的研究工作，目標是把科研轉化，帶健康和希望給下一代。創科是一條漫長、孤獨和迂迴的路。近年香港銳意發展醫療科技產業，政府在政策和資源上都給予我們非常大的支持。他和團隊將繼續不斷努力將更多科研成果『落地』，把香港打造成國際創科中心。

陳家亮近年他致力於腸道微生態的轉化研究，對香港發展生物科技應用影響深遠。他現時亦擔任中大醫學院腸道微生物群研究中心主任及創新科技署InnoHK平台下的香港微生物菌群創新中心聯合主任，後者為粵港澳大灣區首個專注腸道微生物菌群創新研究的基地。

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