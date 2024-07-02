鬧市淋液｜涉街頭向女途人潑不明液體　建築工認罪囚4個月

▲ 建築工人涉向女途人潑不明體，今判囚4個月。資料圖片

56歲建築工人涉在銅鑼灣及旺角街頭，分別向3名女途人臀部潑不明液體，其間被告曾於瓶子倒出飲用水再潑向1名少女，被告被警員當場截獲，警誡下稱患精神病約20年，最終停止服藥。警方另於被告家中搜出兩瓶裝有未知液體的瓶子，經化驗後發現當中的液體沒有腐蝕等。被告今（2日）於西九龍裁判法院承認3項普通襲擊罪，被判囚4個月。

被告李國定（56歲），報稱建築工人，今承認3項普通襲擊罪，被判囚4個月。

案情指，警方在2024年1月20日至2月18日間，接獲不同女性受害人投訴，指她們在旺角遭未知液體濺濕臀部。警方經調查後，發現閉路電視拍攝到兩宗相關事件，並發起埋伏行動，最終拘捕被告。

19歲女事主X於2月5日下午，在旺角散步時，被告緊隨其身後，右手曾快速移動，X幾秒鐘後摸了摸臀部進行檢查。被告在錄影會面時稱，當時曾被人推了一下，以致右手沾濕，於是將右手的水濺向1名女士身上。

32歲女子Y則於2月18日下午從旺角準備回家時，突然感到下半身濕及暖，惟未有看到任何可疑人士，遂前往購買褲子。當Y行經通菜街時，再次感到臀部濕潤及溫暖，並看到褲子有水漬。閉路電視顯示，被告當日下午曾突然接近Y及從後跟隨，然後伸出右手，將液體由下而上濺向Y。

警方隨後進行埋伏行動，並發現被告於銅鑼灣跟蹤1名17歲女遊客Z及其朋友，當Z走到記利佐治街商店外時，被告的右手突然有所動靜，警員隨即發現Z的白色牛仔褲被濺濕。

警員截停及拘捕被告，被告在警誡下稱「阿Sir，我控制唔到自己，用水潑濕個女仔條褲。我都潑過幾次，上個禮拜日我喺旺角有做」。

警方其後在被告住所搜出兩瓶裝有不知名液體的瓶子，經化驗後，發現當中的液體沒有腐蝕性，也不含血液或DNA。被告在警誡錄影會面稱，因家庭及工作問題造成壓力而犯案，並指自己患有精神病約20年，最近停止服藥。被告承認曾於樽內倒出飲用水並潑向Z。

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