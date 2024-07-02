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反黑英雄劇透丨第8集劇情預告　祖耀與阿細闖醫院打算救走高高

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 44 分鐘前

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《反黑英雄》

TVB劇《反黑英雄》由陳山聰、張振朗、袁偉豪（Ben）、張頴康、朱晨麗、姚子羚、傅嘉莉、黃子恆、林景程、何沛珈等參演，第7集劇情講到穎琪之弟安與智軒的女友林冰同於非洲被盜行李，智軒、穎琪為二人寄送物資時碰巧遇上……

第8集（3/7）

無良即將有巨額毒品交易，國賢與戴警司早早部署好一切，國賢可望復職當警察。

就在行動關鍵時刻，一名狙擊手出現想射殺無良，打亂國賢的部署。

正當國賢打算拘捕無良之際，穎琪的下屬卻誤當國賢是歹徒而開槍，無良趁機逃去。

此時，大廈發生火災，現場發現一具屍體。

死者被行刑式處死，智軒再次懷疑是祖耀所幹。

酒吧老闆娘林雪兒與舊同學國賢偶然碰上，二人離開時卻遇刀手襲擊……

祖耀與阿細帶同煙霧彈勇闖醫院，打算救走高高。

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