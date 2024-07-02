乳癌｜乳癌術後雙標靶療法註冊約6年　病人組織促盡快納公院藥物名冊增療效

▲ 病人組織希望盡快將乳癌術後雙標靶納藥物名冊。(受訪者提供)

2021年乳癌新症個案按年上升12.3%至5,565宗，10年間增幅約63%。其中HER2陽性乳癌佔整體個案約20%，其特性包括屬於惡性較高的乳癌、生長及擴散速度較快、有較高的復發及死亡風險。

目前醫管局採用的術後單標靶為靜脈注射，療程預計 (18個週期) 共需時3000分鐘。有團體建議改為術後雙標靶注射，亦即曲妥珠單抗(trastuzumab) 、 培妥珠單抗(pertuzumab) 以及配合化療，預計療程只需378 分鐘，可為醫護人員及病人節省約44小時。

臨床腫瘤科專科邱振中表示，術後雙標靶可以降低復發率，尤其是高復發風險的患者，即使提升幾個百分點的療效對他們也很重要。另外，歐美多個機構的指引皆建議較高復發風險的HER2型乳癌患者考慮採用術後雙標靶組合。

有病人組織表示，術後雙標靶治療早於2018年11月在港註冊，至今5.5年仍未能被納入藥物名冊，公立醫院的常規治療指引亦未包括術後雙標靶治療。公院遲遲不引入此治療，醫生未必會主動提及，患者缺乏渠道了解術後雙標靶治療，基層患者亦難以負擔私院的高昂治療費用。

組織指，即使高風險患者亦可能因資訊缺乏及經濟考量，未能使用有效治療預防復發。希望政府盡快將術後雙標靶治療納入藥物名冊，讓患者多一個有效的治療選擇，免除面臨復發的徬徨與無助。

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