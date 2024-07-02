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曾被上司評價不擅社交　葉劉不斷邀約飯局遊船河：攻自己短板

政治

撰文： 傅流螢

發布時間： 2 小時前

最後更新： 7 分鐘前

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行會召集人葉劉淑儀。（受訪者供圖）

從政擅於交際或是基本要求，但在市民眼中，可能被認為是交際高手的行會召集人葉劉淑儀，就透露原來曾在擔任AO時，被上司評「為socially awkward」（不擅社交），究竟她是如何改變自己，變為能言善辯的政客？

葉劉最近接受訪問時指，從前曾因直率的性格得罪了上司，換來「負評」。但她沒有因此選擇「躺平」，反而正視自己的短處積極面對，更虛心向前輩請教，得到的建議是爭取擔任政務官協會的社交秘書，不斷舉辦活動邀約上司們遊船河、去飯局。葉劉直言「要攻自己的短板，不要別人說你害羞，你就真的瑟縮一角；如果別人說你害羞，那你就更要大膽出來跟別人應酬。」

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葉劉不但在從政路上挑戰自己，更將積極向上的心態應用在學習英語上，作為香港大學英文系一級榮譽畢業生的她，也喜歡寫書教授英文，而最新的《跟葉太學英語8》是她第13本「教英文」的書，並計劃於今年書展登場。

香港人一直被稱讚擁有兩文三語的優勢，但葉太坦言香港人的英文水平是有下降的趨勢，「很多人只足夠應付去超市，完全正確的一個句子說不出來，更不用說更高層次的辯論，解釋一些理念更是難上加難。」

談及學習英文的要訣，葉太就指要全靠自己勤力，多閱讀、多寫作、多聆聽，「最重要是能準確把英文寫出來，毋須花巧。」她亦會把看不懂的寫下，用索引卡記下上司說過但她不明白的諺語，再去查看它們的意思及用法。

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