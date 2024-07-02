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人工智能︱賽馬會運算思維教育嘉許計劃2024 拓師生 AI數碼能力首設傑出助教獎項

升學教育

撰文： 莫菲

發布時間： 2 小時前

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「賽馬會運算思維教育計劃2024」於6月28日圓滿舉行，一眾主禮嘉賓及計劃夥伴代表合照。

人工智能（AI）日益普及，學生須具備創造性思維和解決問題的能力，方可在日新月異的時代中保持競爭力。由香港賽馬會慈善信託基金策劃及捐助的「賽馬會運算思維教育嘉許計劃2024」於6月28日圓滿舉行，表揚對運算思維教育有貢獻和努力追求卓越的學校和老師，嘉許積極學習的學生，並首設傑出助教獎項，肯定他們在推動運算思維的傑出表現，並提升整體教學質量。

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「賽馬會運算思維教育嘉許計劃2024」得獎者經過學術及教育界人士嚴謹選出，3間學校獲頒資源學校、26間學校獲頒為聯網學校、20位老師獲頒CoolThink夥伴、132位教師獲嘉許為CoolThink教師、187位學生獲頒CoolThink小達人，今年並新增了CoolThink傑出助教獎項。

香港賽馬會慈善事務部主管（人才及業界發展；公益慈善研究院）朱麗盈在頒獎典禮上致辭時表示，賽馬會在過去8年資助了超過5億元，為小學高年級學生提供運算思維教育，從小培養他們積極利用科技造福社會的能力，「我們非常欣喜教育局在 2023年正式採納並修改 CoolThink@JC 的教材，將其納入全港小學的常規教學，讓所有人享有公平的學習機會。」

由教學助理發展至港大同學會小學CoolThink老師的周子雋老師是今年的得獎者之一，他表示，早於2018年已接觸CoolThink，「當時他們來到大學做宣傳，聽罷講解後，我覺得這是未來的教育方向，亦是自己興趣所在，於是報名參加他們的課程。」一學之下，周老師感到十分震撼，「自己讀小學時完全沒有這種學習經驗，既可學習批判思考，而且發揮空間亦很大。」他形容學習不再是Chalk and Board（粉筆和黑板），而是用不同方法去發揮孩子的小宇宙。

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在大學修讀社會科學的周老師，坦言初接觸CoolThink時遇上過不少困難，「編程都是一堆一堆的程式碼（Code），不熟習的話就要死記硬背，尤其是編程序列的先後次序」，幸好他有一群不同學習背景的同學可以互相交流，慢慢就度過難關。

畢業後成為教學助理，之後周老師再於教育大學進修，至今年7月，他更會到麻省理工學院深造，「在過程中，我透過To Play、To Think、To Code、To Reflect去教導學生。」他表示，課堂上他會先和學生玩一次自己研發的程式（To Play），然後讓學生思考是如何做出來，試畫流程圖（To Think），然後分拆成小任務去編程（To Code），最後就是深思如何減少編程步驟（To Reflect），

我會以日常生活作例子，例如早上刷牙、洗臉、吃早餐然後出門口，如我們掉轉了次序，最終還是可以出門口的，但有沒有更好的次序呢？

周老師稱，利用CoolThink教學，可以有適合的工具發揮他教育的初心，「因為不用跟書本來教，方法更加活潑，能照顧學生的需要」，他相信未來還需多培育學生的資訊素養，因為網上有很多不同資訊，學生須收集正確的數據並加以分析，求證其真實性。

至於另一得獎學生是佐敦道官立小學六年級學生戴家禮，他表示已接觸CoolThink一至兩年，最近研發了一個「三隻小豬」的小程式，用家可透過提示去過關，「過程中可發揮創意，並與身邊的朋友討論，徵詢意見。」他表示，從中他能建立自信、學習時間管理、團隊合作及解難等等，獲益良多，未來他還會再重新製作遊戲，利用更多的故事去編程，預計在一至兩個月後，便會有新作品面世，

我認為過程中最困難的是編程，因為當中有大量的編碼，我會將它們簡化，使之更容易去理解。

整個「賽馬會運算思維教育計劃」分為先導計劃（2016 年至 2020 年）和第二階段（2020 年後），8年下來，參與計劃的人數超過10萬名學生和3萬位家長，計劃覆蓋率在公立和津貼學校達100%，並培訓了2,000多位老師。

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