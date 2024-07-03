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楊潤雄專訪｜啟德體育園明年首季試運　冀港隊巴黎奧運奪金

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發布時間： 1 小時前

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文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，啟德體育園將在明年首季試運。（曾耀慶攝）

本港全面通關一年多，港府大力推動盛事經濟吸客。文化體育及旅遊局局長楊潤雄接受本報訪問時表示，下半年焦點所在的啟德體育園將完工，料明年首季開始試運，將有體育比賽和表演等活動舉行，重點做大型活動的壓力測試，迎接明年全運會舉行，而今年稍後港隊出戰巴黎奧運，冀港隊爭取佳績。楊潤雄又指，未來將以深度遊配合更多盛事吸引旅客，同時提升市民幸福感。

港府近年致力爭取盛事落戶香港，吸引高增值旅客訪港。主場館可容納5萬名觀眾的啟德體育園明年啟用，楊潤雄透露，園區內的零售館、室內體育館等已大致竣工，主場館則今年底落成，將在明年首季及第二季試運，包括舉行體育比賽和表演等活動，重點做大型活動的壓力測試，迎接明年全運會舉行。

大小規模都測試　園方自負盈虧急招活動

他說場館本身有市場策略，現階段不宜透露試運項目，交由園方公布，但大小規模的項目都會試。至於會否提早試運，楊潤雄解釋，仍有場地正在施工，若有大量市民出入測試，都要考慮安全問題。

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他說，體育園可籌辦各類活動，「我認為表演通常會在室內場或是Stadium（主場館）比較常用，多些是做一個副場或是做熱身，或者是給學校或公眾舉辦運動會舉辦大型活動等等。」當局早前透露園方已經與超過200多個本地和海外體育及非體育活動機構接觸，約50間表示有興趣租用。楊潤雄指，啟德體育園公司要自負盈虧，所以正積極招攬不同活動，詳情有待園方公布，「有無辦法搵多啲世界或外地嘅體育盛事過嚟呀，或者啲表演項目過嚟呀，佢哋都緊張，所以我哋初步亦都聽到佢哋都有啲，即係有啲安排喺度。」

港將出戰奧運不容易　支持培育運動團隊

巴黎奧運7月底揭幕，截至6月25日，港隊在12個項目上取得34張「入場券」。楊潤雄認為，奧運雲集全球精英運動員，港將能在奧運佔一席位絕對不容易，只要運動員能夠盡力比賽，代表中國香港取得好表現，已經是很好的現象，「當然我們期望可以拿到牌，拿到牌之餘最好拿到金色」他又指，運動員背後的團隊十分重要，港府會繼續在運動科學及醫學上投放更多資源。

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文體旅局融合發展　盛事吸客增幸福感

文體旅局成立兩年，回顧上任後的工作，楊潤雄表示，已做到當初成立新局的兩個目標，一是加強文體旅的融合，二是清晰文體旅及創意產業的定位，現在推展一個活動時都會循上述三個範疇作考慮，他舉例國際龍舟邀請賽，在推動這個體育活動時，亦充滿文化色彩，同時帶動旅遊。

楊潤雄表示，已做到當初成立新局的融合發展目標。（曾耀慶攝）

近年港府不斷推動盛事發展，楊潤雄說，雖然社會對不同盛事活動有不同聲音，但無可否認本港的活動種類變得更多元化，帶動文化藝術、節慶活動、體育氣氛，讓香港成為一個世界級的盛事之都，在吸引旅客之餘，亦希望提升市民的生活質素。

記者：吳雋妍、陳麗娜

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