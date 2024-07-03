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楊潤雄專訪｜旅遊藍圖2.0結合無處不旅遊　否認消費跌籲業界創新求變

社會

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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楊潤雄指，不應再盲追目旅客數字，深度遊結合「無處不旅遊」吸客。(曾耀慶攝）

疫情後旅遊復甦，文體旅局局長楊潤雄表示，如今不應再盲目追求旅客數字，當局正制定旅遊藍圖2. 0，推動深度遊配合「無處不旅遊」，正探討成立「專班」與各部門協作。有指近年深度遊旅客消費減少，楊潤雄指，現時訪港旅客人均消費5,800至5,900元，與2019年、2017年相約，當局大搞盛事，商界都要自己發掘新元素吸客消費。

不再盲追目旅客數字　平衡深度遊民生影響

旅發局預算今年訪港旅客為4,600萬人次，早前財政司副司長黃偉綸更預期可達5,000萬人次。楊潤雄說：「照個趨勢仍然需要努力」，亦要視乎天氣等不同因素。他說，訪港旅客量回復2018年高峰的7成多水平，東南亞、全球市場都只恢復至約8成，「我哋唔會盲目追求一定要去返2018年最高嗰個數字，先叫做恢復。」

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楊潤雄稱當局正制定旅遊發展藍圖2. 0，當局6月中至今舉行26場諮詢，聽取逾400名業界意見，例如希望善用海島遊、親子遊、運動旅遊、寵物旅遊等，當局正分析意見，今年下半年公布。

人均消費與疫前相約　留意小紅書推介

早前國務院港澳辦主任夏寶龍提出「無處不旅遊」概念，當局正構思成立專班。楊認為這概念可應用在深度遊，「香港可以周圍都是景點，要怎樣發掘它出來，怎樣可以將它的效果擴大。」他指「無處不旅遊」不單是文體旅局的事，已融入每個市民的生活，會小心平衡對民生影響，「有陣時見到小紅書有講某一個景點，我哋又要去睇下問下啲有冇咩問題呀...知道啲趨勢嘅時候，點樣去同其他部門一齊去（做）。」

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疫後內地客流行「特種兵」的低消費旅遊模式。楊指出，今年訪港旅客的人均消費約5,800、5,900元，與疫前2019、2017年相若，「我唔覺得我哋差得好遠」。本港零售表現下滑，他認為業界要識求變，「點樣去革新、去搵啲新嘅點出嚟去吸引人哋，吸引返港人消費、吸引返內地客過嚟。」他說當局亦會爭取高消費的會展客及郵輪客來港，強調歡迎任何旅客，「當然唔係唯一睇住嗰個錢去做，唔同嘅消費層次我哋都歡迎。」

記者：吳雋妍、陳麗娜

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