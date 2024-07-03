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楊潤雄專訪｜文創產業藍圖冀未來數月出台　盡快回覆西九救亡方案

社會

撰文： 吳雋妍、陳麗娜

發布時間： 1 小時前

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楊潤雄指，指西九是重要文化地標毋庸置疑，港府將盡快就其財務方案有回覆。（資料圖片）

早前「創意香港」改組而成「文創產業發展處」，而文藝創意產業發展藍圖較原定遲推出，楊潤雄解釋是文化藝術創意日新月異，一直追趕進度，期望未來數月可出台。對於西九財困，楊指西九是重要文化地標毋庸置疑，但面對疫情及工程等因素，面臨財政壓力，當局正考慮西九提出的不同方案，一直同西九保持溝通，當局按程序處理，適時公布。

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2022年施政報告提出制定「文藝創意產業發展藍圖」，完善產業生態圈建設，原定去年推出。楊潤雄解釋，文化藝術創意發展迅速，去年已制定了初稿，但因為看到經濟及社會上轉變，覺得需要再做一些調整，「希望將細節和方向寫得更加清楚，更加配合到香港現在發展的需要。」他說短期內會與文化委員會開會商討，又強調政府支援業界的步伐從未停頓，如注資電影發展基金及創意智優計劃、康文署舉辦流行文化節，一直投放資源做文化藝術盛事基金等。

西九文化區管理局面臨營運赤字，董事局主席唐英年早前指西九在過去數年「瘦身」已瘦到「出血」，急須政府回應該局提交的財務建議方案。楊潤雄指，西九作為香港一個重要文化地標，促進了香港文化藝術發展，在遇到疫情及工程上等不可控制的因素而陷入財困，當局正依照程序，研究他們提交的方案，「都會盡快給一個答覆他們」。

另外，香港海防博物館將於9月3日改設為香港抗戰及海防博物館，楊透露開幕將與深圳合辦有關東江縱隊的展覽，介紹抗日戰爭時，東江縱隊在深圳及香港的工作，未來會多推出工作坊及講座等。

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