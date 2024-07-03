  • 29°C
香港時間 : 2024703日 (三) 01:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

直資名校︱福附15周年校慶自製電影首映禮好評如潮 校長計劃將電影用作學校未來發展

升學教育

發布時間： 24 分鐘前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

《我們的成長路》演員合照。

觀塘區熱門直資英文小學福建中學附屬學校（下稱福附），為慶祝創校15周年，校方動用校內師生、家長及校友，特別自家製作校慶電影《我們的成長路》，電影已於6月30日在旺角新寶戲院舉行首映禮。福附徐區懿華校長（Eva校長）表示，歡迎教育界人士包場觀看，但電影不設公開售票，有關捐款將用作學校未來發展。

湊得輕鬆啲
追夢媽媽｜跳霹靂舞24載帶隊出戰亞運　40歲「Bgirl」港媽不停步：想成為模範

福附的創校15週年電影《我們的成長路》，由十多個校園內的真人真事故事組合而成，貫串學生成長的經歷、為人父母的無奈、父母與子女之間的關係，同學之間的相處，以及年輕老師面對的種種挑戰。Eva校長表示，福附約於兩年多前，開始構思如何展現十五周年校慶期間的學校面貌，她感激家長義工中有專業的電影製作人員，於是便萌生了製作校慶電影的想法，並得到家長大力支持。

劇本是由學校老師根據真人真事改編而成，由於電影在暑假進行，為了不佔用暑期時間，學校用了一星期時間安排好所有演員及劇本，再用了7日時間拍攝，非常具挑戰性。Eva校長特別提及，校長說，非常感激家長導演用一晚時間，擬定好所有的分場細節，共十多頁至二十頁，最後用7天時間拍好整齣電影。

學生主角由學生飾演

《我們的成長路》的學生主角，分別由就讀五年級的龐向晴及二年級的傅梓淳同學擔任，兩人在電影中飾演插班生姐弟。龐向晴表示，她自己在學校是擔任領袖生，同劇中的角色設定相同，她最難忘是劇中媽媽在學校與她相攬而哭，令她明白到父母的不易。至於傅梓淳同學，整個拍攝期間他都是抱病狀態，但最終堅持完成拍攝。

劇中主要演員Ms.Amanda由廖嘉敏飾演，她在本港長壽音樂劇《我們的青春日記中》飾演女主角Jessica，今次則飾演老師，與新入職老師處理好插班生姐弟遇到的問題並給予合適的輔導。

飾演歐陽太太的千雪曾拍攝《教束》，她在電影中飾演是驕傲、操控慾強的母親，卻因為丈夫遇上意外而令生活失方寸，並因為品學兼優的女兒在校內欺凌同學情緒失控，最後因Ms.Amanda幫助下重拾生活軌道。千雪表示，由於自己沒有子女，歐陽太太的角色非常不容易駕馭，她拍攝前已經提前了解合作小演員的背景幫助自己入戲，並謙虛地表示不滿意自己在電影中的表現。

至於Eva校長在電影中則擔任校工角色，她表示校工是學校最重要的成員，「學校最辛苦的工作基本都是由校工去做，她們好值得我們每個人去尊重，因此想透過飾演校工這個角色去帶出這個信息」。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

中小學教育 福建中學附屬學校 中學 小學

最高瀏覽

突發意外｜7歲兒童泳池溺斃　屯門一酒店意外出事
突發意外｜7歲兒童泳池溺斃　屯門一酒店意外出事
急症室最長等候時間（07月03日 時間00:05）
急症室最長等候時間（07月03日 時間00:05）
升呢人母︱陳彥行驚爆秘密生B親力親為照顧　行姐3歲女兒生父成謎
升呢人母︱陳彥行驚爆秘密生B親力親為照顧　行姐3歲女兒生父成謎
男士健康｜六成人確診已末期 醫生揭「男性特有癌」現3症狀即求醫
男士健康｜六成人確診已末期 醫生揭「男性特有癌」現3症狀即求醫
好人好事︱男子地鐵突暈倒心跳停20分鐘　幸獲5途人出手救援女兒網上急尋「救父英雄」
好人好事︱男子地鐵突暈倒心跳停20分鐘　幸獲5途人出手救援女兒網上急尋「救父英雄」