直資名校︱福附15周年校慶自製電影首映禮好評如潮 校長計劃將電影用作學校未來發展

▲ 《我們的成長路》演員合照。

觀塘區熱門直資英文小學福建中學附屬學校（下稱福附），為慶祝創校15周年，校方動用校內師生、家長及校友，特別自家製作校慶電影《我們的成長路》，電影已於6月30日在旺角新寶戲院舉行首映禮。福附徐區懿華校長（Eva校長）表示，歡迎教育界人士包場觀看，但電影不設公開售票，有關捐款將用作學校未來發展。

福附的創校15週年電影《我們的成長路》，由十多個校園內的真人真事故事組合而成，貫串學生成長的經歷、為人父母的無奈、父母與子女之間的關係，同學之間的相處，以及年輕老師面對的種種挑戰。Eva校長表示，福附約於兩年多前，開始構思如何展現十五周年校慶期間的學校面貌，她感激家長義工中有專業的電影製作人員，於是便萌生了製作校慶電影的想法，並得到家長大力支持。

劇本是由學校老師根據真人真事改編而成，由於電影在暑假進行，為了不佔用暑期時間，學校用了一星期時間安排好所有演員及劇本，再用了7日時間拍攝，非常具挑戰性。Eva校長特別提及，校長說，非常感激家長導演用一晚時間，擬定好所有的分場細節，共十多頁至二十頁，最後用7天時間拍好整齣電影。

學生主角由學生飾演

《我們的成長路》的學生主角，分別由就讀五年級的龐向晴及二年級的傅梓淳同學擔任，兩人在電影中飾演插班生姐弟。龐向晴表示，她自己在學校是擔任領袖生，同劇中的角色設定相同，她最難忘是劇中媽媽在學校與她相攬而哭，令她明白到父母的不易。至於傅梓淳同學，整個拍攝期間他都是抱病狀態，但最終堅持完成拍攝。

劇中主要演員Ms.Amanda由廖嘉敏飾演，她在本港長壽音樂劇《我們的青春日記中》飾演女主角Jessica，今次則飾演老師，與新入職老師處理好插班生姐弟遇到的問題並給予合適的輔導。

飾演歐陽太太的千雪曾拍攝《教束》，她在電影中飾演是驕傲、操控慾強的母親，卻因為丈夫遇上意外而令生活失方寸，並因為品學兼優的女兒在校內欺凌同學情緒失控，最後因Ms.Amanda幫助下重拾生活軌道。千雪表示，由於自己沒有子女，歐陽太太的角色非常不容易駕馭，她拍攝前已經提前了解合作小演員的背景幫助自己入戲，並謙虛地表示不滿意自己在電影中的表現。

至於Eva校長在電影中則擔任校工角色，她表示校工是學校最重要的成員，「學校最辛苦的工作基本都是由校工去做，她們好值得我們每個人去尊重，因此想透過飾演校工這個角色去帶出這個信息」。

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