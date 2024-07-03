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夫婦關係｜丈夫升職夫婦關係卻愈來愈差 職業倦怠令夫婦失去溝通

家事百科

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《婚後事》劇照

認識不少夫妻都說工作忙、湊仔忙，還有照顧家人也很忙，根本沒有時間空間好好相處。但我好歹也會說一句：「明白的，但要小心別弄壞身體，還有留意『職業倦怠』（burnout），那是一種情緒化的狀態。」

湊得輕鬆啲
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世界衞生組織在2019年頒布的國際疾病分類 ，「倦怠」已經可以列作醫療診斷，並指出倦怠綜合症的診斷包含三個主要元素：感到失去精力；對工作產生負面情緒及專業能力下降。這是不容忽視的現象。

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當然，除了對工作的熱誠改變之外，還有其他導致現代人容易倦怠的原因：

如睡眠時間不足或不穩定，年輕的日子可能覺得熬一天夜不睡無所謂，但到了某個年紀，就會感到一覺醒來，精神不振。又或者久視久坐缺乏運動，久視就是「用眼過度」、「專注於某事物太久」（通常是電腦吧），久坐是我們常犯的毛病，幸虧現在有智能手錶會提醒我們坐久了要起來走動一下。

更沒想到的是「缺水」也會造成疲勞，原來人在缺水的情況下，血容量會降低心臟傳輸氧氣的速率變慢，最後導致體力下降容易疲勞。所以每天最好喝8-10杯水呢！

但當我們不聞不問、愛理不理，任由自己在忙碌中度日，就會讓身體開始吃不消，心情也會逐漸低落。人會急躁易發脾氣（很容易會跟配偶「吵架」）、常常陷入憂慮擔心之中（很容易變得思想負面，難以溝通）、表現冷漠（對所愛所關心的人不理不睬），這些都是婚姻的炸彈，不可不防。

記得認識的他跟她就是這樣。本來，她開開心心地恭喜老公升職，怎知升職之後，他甚獲老闆器重，工作量愈來愈多。加上他又是個老好人，跟同事相處得來，同事見他這樣「好人」，就把一些瑣碎的難度高的工作也「拜託」他，說甚麼「能者多勞」。

就是這樣，他一天比一天晚回家，就算回到家中，也是「人在心不在」，累得要死躺在沙發上睡著了。她眼見這個筋疲力盡的丈夫，甚麼家事都幫不上忙，又沒精神好好溝通……兩口子很容易因為一些小事大吵起來。歸根究底，就是他一直處在職業倦怠的邊緣而不自覺。

所以很多時候說夫妻不和，溝通出現問題，其中一個原因就是這個：大家都倦怠，都累透了！

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撰文 : 羅乃萱 家庭發展基金總幹事，資深親子及婦女教育工作者

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