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遊台注意丨台灣爆第六波新冠疫情　1周暴增932人確診64人死　這1類人士最高危

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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【新冠疫情/新冠病毒/流感/腸病毒/台灣/死亡/感染/病徵/症狀/台灣第六波疫情/高危/自保/預防/發燒/咳嗽】遊台注意！台灣正受新冠、流感及腸病毒侵襲，新冠疫情更是不容忽視。據統計，台灣過去一週（6月25日至7月1日）新增932宗新冠染疫個案，死亡人數達64人，較前一週的40宗大幅上升，累計死亡個案中65歲以上長者更佔當中九成。由於疫情嚴峻，台灣政府正呼籲高危人士到當地旅行時最好接種疫苗。

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台灣疾管署昨日（2日）發布最新COVID-19疫情報告，顯示當地疫情持續升溫，過去一週（6月25日至7月1日）新增932宗新冠染疫個案，較前一週(6月18日至6月24日)新增的815宗個案為多；另上週新增64人死亡病例，累積死亡個案中65歲以上長者佔90%。

疾管署指出，第六波疫情預計在7月中達到高峰，單週最多確診人次可能達10萬人，估計在9月初疫情開始緩步下降，但也不排除因學生開學而造成疫情再度升溫的可能。

至於台灣爆疫原因，疾管署主要歸納出三大方面，包括檢出的變異株以JN.1為主流，其傳播力較強；其次，群體免疫力逐漸下降。隨著時間推移，前次疫苗接種的保護力已顯著減弱；最後，暑假期間民眾的頻繁流動亦增加了疫情移入的風險。

更多相關報道: 遊台注意丨新冠變種JN.1襲台　1周暴增817人染疫　揭3類高危人士+3招自保法

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感染及傳染病科專科醫生連慰慈接受TOPick訪問時表示，台灣新冠染疫個案暴增，估計可能因為現時人們防疫意識較以往鬆懈及人與人接觸較之前頻繁有關。她又指，目前台灣新冠病毒JN.1變異株為主流株，具較強傳播力，不過感染後有嚴重併發症機會不是特別高，並不需過分憂心。惟對於一些抵抗力較弱人士，即高危人士，如兒童、長者及有慢性疾病人士感染則會增加其重症及死亡風險，她建議，有關人士應考慮接種新冠疫苗。

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