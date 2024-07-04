夜尿警號丨夜尿頻繁排尿不清男士勿習以為常　良性前列腺增生有藥可醫

男士尿流細弱、尿末滴漏等排尿不順症狀，有機會隨年齡增長而出現；惟不少患者以為是「理所當然」，逐漸習慣了這些小便不適情況，忽略了問題嚴重性。有泌尿外科專科醫生指，上述都是良性前列腺增生的常見症狀，此症雖暫無法預防，但一旦確診，可透過藥物等方式處理，及早讓醫生介入，有助減低日後出現後併發症風險，維持理想生活質素。

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60歲的戴先生（化名），早前收到體檢結果，顯示其腎功能頗差，惟他自覺沒有相關小便症狀，只謂小便次數比年輕時頻繁，認為「年紀大了，尿頻也是正常不過吧？」可是，醫生進一步檢查發現，其肚臍以下位置明顯腫脹，估計是尿液無法排出而在膀胱積聚，也因此導致小便不順暢及無法排清等症狀。直到透過尿喉把尿液排出，他始意識到腹脹並不是肥胖引起，而是良性前列腺增生所致。

小便阻塞或損腎功能

泌尿外科專科醫生俞昌指出，不少良性前列腺增生病人，就如個案中的戴先生般，以為隨著年老退化，自然會有小便問題，甚至在習以為常下，不當尿頻及小便排不清是一回事，因而延誤了治療。他說，如果這些症狀影響到日常生活，便應盡早接受診斷，畢竟除了良性前列腺增生，仍有其他泌尿系統疾病導致的可能性。

所謂良性前列腺增生，是指前列腺的腺狀組織不斷增大，嚴重堵塞尿道，阻礙正常排尿。俞醫生稱，並非所有患者也有症狀，惟當病發，有機會出現阻塞性症狀，甚至因殘尿而引發尿道發炎及生石，更可能導致急性尿瀦留而損害腎功能。

當有小便困難的患者求診，醫生就會透過「國際前列腺症狀評分表」（IPSS）及尿流速檢查等方法評估病情，並會要求患者填寫小便日記，以了解日常排尿狀況，有需要時會進行肛門指檢及其他影像檢查，以排除其他病因。

混合治療有助改善症狀

若然證實是良性前列腺增生，俞醫生指如患者沒有出現明顯症狀，可恆常監察病情，有需要時可接受藥物治療︰「藥物可以分為兩大類，第一類為『α受體阻斷劑』，可以放鬆前列腺附近的平滑肌，用藥後一至兩日已能發揮藥效，小便可回復順暢；另一類為『5-α還原酶抑制劑』，能夠縮細前列腺體積，用藥後六個月，體積能下降百分之二十五。」他補充，現時有藥物能結合兩者的優點，短、長期藥效也能發揮得到。

俞醫生稱，患者需要如服用糖尿藥及血壓藥般，長期使用相關藥物，以免病情反彈，並可減低併發症出現的風險。如果小便症狀持續，或藥物治療效果不理想，手術會是另一類可考慮的方案。俞昌醫生提醒，治療良性前列腺增生有不同方案，各有其成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適的方案。

▲ 泌尿外科專科醫生俞昌

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