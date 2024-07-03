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香港小姐丨「東涌羅浩楷」利愛安誕女半年再報喜 　達成人生重要里程碑

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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利愛安大學畢業喇！

有「東涌羅浩楷」之稱的利愛安於2021年憑一頭捲髮參選香港小姐，被網民指有「佛祖頭」，之後她加入了TVB參演處境劇《愛·回家之開心速遞》。

不過利愛安很快沒有再在幕前演出，去年她突然宣布結婚兼懷孕，榮升人母兼人妻，似乎已打算淡出電視圈。

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分享畢業照

日前她再度在網上報喜，透露自己完成人生目標，便是大學畢業，並晒出多張照片：「This June 27 2024 is an important celebration in my life.I am soo thrilled to share to you all my fans about an important milestone in my life, my university graduation As well as the support of my teachers, friends and family on that very important day.（2024 年 6 月 27 日是我一生中一個重要的慶祝活動。我很高興能向我所有的粉絲分享我人生中的一個重要里程碑，就是我的大學畢業。感謝我的老師﹑朋友和家人的支持。）」

利愛安宣布大學畢業。

親朋好友見證

相中可見，盛裝打扮的利愛安拿着證書，一家三口齊齊合照，溫馨滿瀉，之後，她又與家人朋友合照，有一班親朋好友能見證其畢業，相信這是利愛安最開心的事。

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