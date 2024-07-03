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MIRROR成員丨Ian《以孤獨命名》回歸虐心式情歌　陳卓賢邀許恩怡任MV女主角續前緣

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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MIRROR成員陳卓賢回歸Ian式虐心情歌，推出《以孤獨命名》。

正在如火如荼籌備7月19至25日7場個人演唱會的MIRROR成員陳卓賢（Ian），今年繼推出了《Lost at first sight》及《Thank You Postman》 兩首輕快情歌作品後，再推出新歌《以孤獨命名》描述孤獨感，回歸Ian式的虐心情歌。
 
新歌《以孤獨命名》由Ian作曲，陳詠謙填詞，歌如其名描寫孤獨的感覺，形容一對情侶對彼此沒有了耐性、沒有了真心，兩個個體的孤獨，令人聯想到了Ian過去的虐心系列情歌《留一天給你喘息》、《再見 寧靜海》、《仍在》等。

MIRROR成員丨陳卓賢將首次舉行個人演唱會　Ian表示會否騷肌要睇氣氛

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忠於demo孤獨感覺

Ian說：「今年嘅故事第一章《Lost at first sight》形容大家一見鍾情，由陌生到一眼就認定想同對方發展嘅感覺，第二章《Thank You Postman》 大家身在異地，但依然有同一顆心去維持好呢段關係，嚟到第三章關係開始出現問題，由兩個人本身好一體變番兩個個體嘅孤獨內容。」

過去，Ian創作時，慣用鋼琴創作一些偏向抒情或帶點哀傷的歌，但今次《以孤獨命名》Ian選用了結他，以有忠於原有demo孤獨感覺。

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許恩怡任MV女主角
 
MV方面，為延續《Lost at first sight》及《Thank You Postman》 的愛情故事，Ian繼續邀請許恩怡（Natalie）參與MV飾演女友，講述情侶手後重遊舊地，尋找過去二人足跡和甜蜜時光。

演唱會舉行在即，連月閉關的Ian也密鑼緊鼓與創作團隊作最後準備，說：「演唱會籌備至今進展順利，唯一是原來過得好快，眨吓眼原來得返兩三個禮拜就係，希望大家都會好好享受今次演唱會，好好去感受一下我哋整個團隊為大家帶嚟嘅演唱會。」Ian並希望觀眾不帶任何前設，用最放鬆的心情入場欣賞，以活在當下地去感受演唱會每一個moment。

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