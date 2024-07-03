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鄰里關係︱上水公屋驚現4紅衣女照恐怖走廊街坊一步一驚心　房署採取1措施處理

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 59 分鐘前

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上水公屋驚現4紅衣女照恐怖走廊街坊一步一驚心，房署採取1措施處理。

舊式公屋走廊一向給人陰森感覺，尤其光線不足昏昏暗暗，令不少住戶批幽暗並存在隱憂。近日，有網民在討論區發帖文，大呻公屋鄰居在走廊氣窗外貼驚悚電影海報，令走廊瀰漫一片恐怖氣氛，有居民形容夜歸時的確「一步一驚心」。事件引來房屋署介入，最後採取1措施處理完事。

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鄰里關係︱陰森恐怖氛圍

涉事公屋單位在上水彩園邨，該網民在Facebook群組「香港交通突發報料區突發事故資迅谷：點只係交通咁簡單」發帖，大呻鄰居在走廊氣窗貼滿猙獰的女鬼海報，海報內容是4名身穿紅衣、披頭散髮、樣貌猙獰，驟眼看像4名紅衣女站在窗邊凝視走廊，引起鄰居不安。

該網友也表示半夜歸家經過走廊抬頭看見海報，不禁被嚇得「一步一驚心」。從照片可見，海報疑為驚悚電影《繡花鞋》。海報上4名女演員，當中為人熟悉有惠英紅、林心如，是一部民國時期背景的驚悚懸疑電影。

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鄰里關係︱房署貼白紙遮蓋

房署指經辦事處確認，該單位走廊牆上已貼了白色紙，將電影海報遮蓋，相關位置已沒有展示前述的海報。根據租約條款，承租人不得在該樓宇內外以及樓梯、通道或升降機，做出或促使或容許他人做出任何對業主或建築物內其他住客構成滋擾或煩厭的行為。

帖文一出引來不少網民熱議，認為該住戶做法缺德，「變態！細路仔見到好驚。」、有網民指有關行為已違反租約，「知唔知房署有權趕你走。」

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