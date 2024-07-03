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告別九展︱吳若希爆曾於九展遇驚人見聞　同TVB劇集情節撞到應？

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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吳若希（Jinny）分享自己在九展的難忘事！

九龍灣國際展貿中心（九展）於6月30日結束營運，正式成為歷史，不少歌手、網民也在社交網分享自己在九展的難忘點滴，而吳若希（Jinny）對九展的回憶就是一段驚人的見聞，有網民更忍不住留言指：「點解你成日都可以有啲咁黐線嘅偶遇」。

告別九展丨ROVER與400樂迷送別九展　灑淚互相擁抱場面感人

吳若希分享九展難忘事

九展是不少歌手開騷的地方，而Jinny過往雖則未曾在九展開個人騷，但也有其他不同的演出，留下不少「腳毛」，但就偏偏對一件事深感難忘！

日前，Jinny在Threads撰文，回顧自己在九展的一段所見所聞，單看文字已是相當有「畫面」，並且似是TVB劇集中會出現的情節，她寫道：

當大家都喺度分享係九展睇過啲咩show， Im so sorry⋯

我淨係記得當年喺九展入戲院途中撞到best friend嘅男朋友同第二條女一齊喺戲院行出嚟⋯ 而我個friend戇居居咁一個人喺屋企🤷🏻‍♀️不過算啦，果個男人成功成為過去式～ 希望我嘅好朋友可以快啲搵到優秀嘅另一半！

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有網民留言大讚Jinny分享的內容：「呢幾日見到過百個九展嘅post，呢個最出色，滿分」。

同時，又有網民認真地問Jinny有否記得上一次在九展演出時唱甚麼歌，Jinny誠實地回應：「errrr⋯ 對於我嚟講每一個『展』嘅後台都係一樣樣～ 所以其實我分唔到。」

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