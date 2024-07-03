三屆視后丨佘詩曼母親最新近況曝光　脫去頭巾現身劉家豪生日會

▲ 阿佘媽咪最新近況。

視后佘詩曼向來是圈中出名的孝順女，非常疼愛母親，即使因工作關係經常周圍飛，一有時間便會陪伴媽媽。

早前阿佘在生日時晒出與佘媽Lily的合照，親證母親年半前生病，不過阿佘出席活動時指媽媽很樂觀，情況OK，又指現時為陪媽媽，出埠太長時間的工作暫不考慮。

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佘媽近況曝光

日前梅小青在社交網分享多張一班好友為老公預祝71歲生日的照片，見到吳君如媽媽冬嬸與兒子吳君祥，古天樂母親﹑佘媽以及黎燕珊都有現身，大家齊齊為劉家豪切蛋糕慶祝。

相中可見，場地佈置了不少氣球和18字樣的燈牌，眾人又送上巨型生日卡，當中穿上白恤衫、粉紅色褲和頸巾的佘媽，更是近來首次脫下頭巾露面，見其精神奕奕，更主動帶領大家唱生日歌，聽到佘媽唱歌時中氣十足，而且用力打拍子，又動作多多豎起拇指，非常精靈。

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佘媽不慎失平衡

不過未知是否太過興奮，她用力打拍子的時候，不慎失平衡微微向前衝，幸好她很快便站穩，完全無大礙，但就令身旁的冬嬸呆一呆。

之後，佘媽亦有與梅小青合照，齊齊派心心，相當開心。

梅小青發文表示：「踏入開心的7月，多謝好友的悉心安排，多謝三位皇阿媽和各位好友的祝福，並祝大家身體健康，開心順意每一天@劉家豪GH。#朋情無限好」。

大家見到佘媽精神不錯兼面色紅潤都放心晒，更祝她身體健康！

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